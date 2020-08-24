Президент: Парад в Киеве обязательно будет — украинский победы

24.08.2020 10:23

Укринформ

Большой военный парад в Киеве будет тогда, когда Украина вернет все свои территории и будет прочный мир, сейчас же военная техника должна быть на Востоке.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил во время торжеств по случаю Дня Независимости на Софийской площади, сообщает корреспондент Укринформа.

«Сегодня всехм ветеранов, добровольцев и волонтеров украинцы смогут искренне поблагодарить и поклониться во время их шествия по Крещатику. А наша военная техника сегодня на Востоке. И я уверен, что именно так и должно быть. Потому танки, бронетранспортеры, самолеты — это не аттракцион для киевлян и гостей столицы. В стране, защищающей свой суверенитет с оружием в руках, техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой, там, где она нужна. И только так и должно быть, если мы уважаем свою армию», — сказал глава государства.

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Он отметил, что парад в Украине обязательно будет — парад украинской победы. «Когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет прочный мир, мы сделаем большой парад всех наших войск и техники. Парад, после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир в Украине, посягнуть на ее свободу и независимость», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, 24 августа Украина празднует День Независимости.

Два последних года в Киеве по решению Президента Владимира Зеленского не проводится военный парад. Вместо этого ветераны, добровольцы и волонтеры второй год подряд организуют свое шествие по Крещатику.

По материалам: ukrinform.ru