Президент присвоил звание Героя Украины трем гражданам

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24.08.2020 14:29

Укринформ

Президент Владимир Зеленский присвоил почетное звание Героя Украины трем гражданам.

Вручение государственных наград состоялось во время торжественной церемонии награждения 29-й годовщины Независимости Украины на Софийской площади, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"По случаю 29-й годовщины Независимости Украины Президент Владимир Зеленский на Софийской площади вручил высокие государственные награды, почетные звания и медали военнослужащим, спасателям, правоохранителям, медикам, учителям, ученым, спортсменам, артистам, выдающимся деятелям культуры и искусства", — проинформировали в ОП.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу почетное звание Героя Украины с вручением ордена «Золота Зірка» посмертно присвоено прапорщику Вячеславу Кубраку.

Почетным званием Героя Украины с вручением ордена Государства за заслуги в укреплении обороноспособности и промышленного потенциала Украины, разработку новейших образцов вооружения глава государства отметил во время торжеств на Софийской площади генерального конструктора — гендиректора ГП «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» Олега Коростелёва.

Звание Героя Украины с вручением ордена Государства за заслуги в обогащении украинской культуры и искусства, формировании национальной идентичности, многолетнюю плодотворную творческую деятельность получил поэт и драматург, народный артист Украины Юрий Рыбчинский.



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Зеленский сказал, что сегодня, в праздник, «мы отметим наградами тех, кто ежедневно умножает нашу независимость».

«Это наши врачи, учителя, промышленники, деятели науки, культуры и спорта. И конечно — это наши военные и защитники. Люди с большой буквы, благодаря которым сегодня мы стоим здесь. Благодаря которым мы сохранили свою независимость», — подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский вручил награды, почетные звания и медали / Фото: Офис Президента и Укринформ

По материалам: ukrinform.ru