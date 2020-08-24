Президент присвоил звание Героя Украины трем гражданам

Общество
Таисия Слепцова0
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Президент присвоил звание Героя Украины трем гражданам

Президент присвоил звание Героя Украины трем гражданам

Фото

24.08.2020 14:29

Укринформ

Президент Владимир Зеленский присвоил почетное звание Героя Украины трем гражданам.

Вручение государственных наград состоялось во время торжественной церемонии награждения 29-й годовщины Независимости Украины на Софийской площади, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"По случаю 29-й годовщины Независимости Украины Президент Владимир Зеленский на Софийской площади вручил высокие государственные награды, почетные звания и медали военнослужащим, спасателям, правоохранителям, медикам, учителям, ученым, спортсменам, артистам, выдающимся деятелям культуры и искусства", — проинформировали в ОП.

Президент присвоил звание Героя Украины трем гражданам

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу почетное звание Героя Украины с вручением ордена «Золота Зірка» посмертно присвоено прапорщику Вячеславу Кубраку.

Почетным званием Героя Украины с вручением ордена Государства за заслуги в укреплении обороноспособности и промышленного потенциала Украины, разработку новейших образцов вооружения глава государства отметил во время торжеств на Софийской площади генерального конструктора — гендиректора ГП «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» Олега Коростелёва.

Звание Героя Украины с вручением ордена Государства за заслуги в обогащении украинской культуры и искусства, формировании национальной идентичности, многолетнюю плодотворную творческую деятельность получил поэт и драматург, народный артист Украины Юрий Рыбчинский.

Президент присвоил звание Героя Украины трем гражданам

Президент присвоил звание Героя Украины трем гражданам
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Зеленский сказал, что сегодня, в праздник, «мы отметим наградами тех, кто ежедневно умножает нашу независимость».

Президент присвоил звание Героя Украины трем гражданам

«Это наши врачи, учителя, промышленники, деятели науки, культуры и спорта. И конечно — это наши военные и защитники. Люди с большой буквы, благодаря которым сегодня мы стоим здесь. Благодаря которым мы сохранили свою независимость», — подчеркнул Президент.

Президент присвоил звание Героя Украины трем гражданам

Владимир Зеленский вручил награды, почетные звания и медали / Фото: Офис Президента и Укринформ

Президент присвоил звание Героя Украины трем гражданам

Президент присвоил звание Героя Украины трем гражданам

Президент присвоил звание Героя Украины трем гражданам

Президент присвоил звание Героя Украины трем гражданам

Президент присвоил звание Героя Украины трем гражданам

Президент присвоил звание Героя Украины трем гражданам

Президент присвоил звание Героя Украины трем гражданам

Президент присвоил звание Героя Украины трем гражданам

Президент присвоил звание Героя Украины трем гражданам

По материалам: ukrinform.ru


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