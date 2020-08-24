Маршрутки вне закона: украинцев предупредили о масштабной транспортной реформе

Приближается полный запрет маршруток в Украине. Это не карантинные издержки, а новая инициатива властей в сфере общественного транспорта. В скором будущем украинцы могут быть вынуждены перейти на троллейбусы и автобусы. Министр инфраструктуры Владислав Криклий выступил с официальным заявлением.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Today.ua.

Криклий рассказал о том, что согласно подготовленному законопроекту всю Украину ждет транспортная революция. Законопроект полностью готов и направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. Украинцев лишат маршруток постепенно, но бесповоротно. Маршрутки заменят более медленными видами транспорта.

Примечательно, что проезд в будущем будет дорожать, но точная его стоимость будет зависеть от местного руководства и частных перевозчиков.

Министр заявил, что неформально законопроект уже окрестили «Войной маршруткам». Источник отмечает, что причиной борьбы с этим видом общественного транспорта стало то, что водители пытаясь заработать часто нарушают правила движения.

Закупки новых троллейбусов, электробусов и автобусов будут проведены на конкурсной основе.

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