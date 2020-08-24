В Украине за сутки обнаружили 1799 случаев коронавируса

24.08.2020 08:53

Укринформ

В Украине по состоянию на 24 августа лабораторно подтверждено 106757 случаев COVID-19, из них за сутки — 1799.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Системы мониторинга СНБО.

В течение суток зафиксированы 22 летальных исхода. Выздоровели — 289 человек.

Всего в Украине зарегистрированы 2293 смерти от COVID-19. Выздоровели — 52524.

Больше всего новых случаев заболевания за сутки выявлено в Черновицкой области — 241, в Киеве — 209, Ивано-Франковской области — 170, Одесской — 145, Львовской — 142, Харьковской — 141, Тернопольской — 139.

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Как сообщалось, накануне в Украине за сутки зарегистрировали 1987 случаев коронавируса.

По материалам: ukrinform.ru