В Украине за сутки обнаружили 1799 случаев коронавируса
В Украине за сутки обнаружили 1799 случаев коронавируса
24.08.2020 08:53
Укринформ
В Украине по состоянию на 24 августа лабораторно подтверждено 106757 случаев COVID-19, из них за сутки — 1799.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Системы мониторинга СНБО.
В течение суток зафиксированы 22 летальных исхода. Выздоровели — 289 человек.
Всего в Украине зарегистрированы 2293 смерти от COVID-19. Выздоровели — 52524.
Больше всего новых случаев заболевания за сутки выявлено в Черновицкой области — 241, в Киеве — 209, Ивано-Франковской области — 170, Одесской — 145, Львовской — 142, Харьковской — 141, Тернопольской — 139.
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Как сообщалось, накануне в Украине за сутки зарегистрировали 1987 случаев коронавируса.
По материалам: ukrinform.ru