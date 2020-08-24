В заплыве через Босфор приняли участие более 300 украинцев

24.08.2020 20:16

Укринформ

В традиционном ежегодном международном заплыве через Босфор в этом году приняли участие более 300 украинцев, которые заняли, в частности, и призовые места.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Украинцы Артур Артамонов, Дмитрий Оселедец, Егор Черный заняли три первых места в возрастной категории 25-29 лет, Вячеслав Семхайкин стал первым в возрастной категории 30-34 года, а Владимир Прищепа — в возрастной категории 40-44 года.

Украинка Наталья Худякова была первой в категории 38-39 лет, Анна Пасичник — второй в возрастной категории 25-29 лет, Оксана Кошевская — вторая в категории 30-34 года, Наталья Боришкевич — в категории 40-44 года.

В общем зачете среди мужчин Семхайкин занял пятое место с результатом 0:47:39, Прищепа — седьмой с результатом 0:47:45. В первую двадцатку попали еще двое украинцев — Артур Артамонов (17-е место) и Дмитрий Оселедец (20-е города). Лучший результат среди мужчин — у турка Мустафы Севеная (0:46:01).

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Среди женщин в общем зачете в первой двадцатке также представительницы Украины — Арина Якуба, Анна Пасичник и Оксана Кошевская заняли 14-е, 15-е и 19-е места со временем 0:52:59, 0:53:00, 0 : 53: 34. Лучший результат показала турчанка Хиляль Зейнеб Сарач — 0:47:52.

Всего в нынешнем заплыве, который состоялся в Стамбуле 23 августа, приняли участие 1765 пловцов из 34 стран.

По материалам: ukrinform.ru