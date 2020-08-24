Украинцы в Париже собрали помощь для детей бойцов ООС

24.08.2020 20:50

Укринформ

Украинцы в Париже во время мероприятия по случаю 29-й годовщины Независимости и Дня Государственного флага собирали помощь для детей военнослужащих, которые служат или погибли на Востоке Украины.

Как сообщает собственный корреспондент Укринформа, организатором мероприятия выступило Объединение украинцев во Франции.

«Для украинской Франции важно демонстрировать единство, а национальные праздники поддерживают, вдохновляют нас в этом. Община гордится своими корнями, своей страной», — заявила активистка Оксана Черная.

По ее убеждению, поддержка и развитие активной диаспоры общин также является «весомым фактором для утверждения украинского влияния на международной арене».

Активистка сообщила, что в мероприятии в парке им. Андре Ситроена приняли участие более 200 человек. Организаторы запланировали поднять в небо над французской столицей на воздушном шаре четырехметровый сине-желтый флаг, но из-за неблагоприятных погодных условий это осуществить не удалось.

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Во время праздника были собраны средства и школьные принадлежности для детей из семей украинских военных. Помощь будет передана таким семьям через ассоциацию «Украинское братство», созданную всемирно известным оперным певцом Василием Слипаком, погибшим на Донбассе.

Как сообщалось, Василий Слипак много лет жил и работал во Франции, в Парижской опере. В 2015 году добровольцем поехал на восток Украины. 29 июня 2016 погиб в бою от пули вражеского снайпера. В феврале 2017 года Василию Слипаку посмертно присвоено звание Героя Украины.

По материалам: ukrinform.ru