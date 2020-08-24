Зеленский отметил государственными наградами иностранцев

24.08.2020 18:57

Укринформ

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами Украины 25 иностранных граждан.

Как сообщает Укринформ, соответствующий указ №341/2020 опубликован на сайте главы государства.

В документе отмечается, что государственные награды присвоены иностранцам "за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную деятельность".

Президент, в частности, наградил орденом князя Ярослава Мудрого II степени депутата парламента Чешской Республики Карела Шварценберга и вице-президента Европейской Комиссии Мароша Шефчовича, орденом князя Ярослава Мудрого V степени — общественного деятеля, благотворителя из Венгрии Миклоша Инанча и президента Благотворительного фонда начального пластуна Любомира Романкива (Канада) .

Орденом "За заслуги" II степени награжден глава Представительства ЕС в Украине в 2016 — 2019 годах Хьюго Мингарелли, вице-маршалка Сейма Республики Польша Рышарда Терлецкого и министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу.

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Орденом "За заслуги" III степени награждены 11 иностранных граждан, среди которых нынешние послы Германии Анка Фельдгузен, Японии Такаши Кура и Италии Давиде Ла Чечилиа.

Отличие Президента Украины — Крест Ивана Мазепы получили редактор газеты "Новий шлях/Українські вісті" (Канада) Марко Левицкий и нейрохирург, медицинский руководитель Программы педиатрической стажировки для Украины госпиталя Sick Kids (Канада) Джеймс Рутка.

Кроме того, Зеленский отметил иностранных граждан орденами княгини Ольги и медалью "За труд и доблесть".

Также Зеленский присвоил почетное звание "Заслуженный деятель искусств Украины" художественному руководителю и дирижеру Украинского народного хора "Карпаты" (Словацкая Республика) Левку Довговичу.

По материалам: ukrinform.ru