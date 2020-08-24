Зеленский присвоил новые звания 15 должностным лицам

24.08.2020 17:42

Укринформ

Президент Владимир Зеленский присвоил новые звания руководителям Сухопутных войск ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС и ряду других должностных лиц.

Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства, сообщает Укринформ.

Президент, в частности, указом №346 / 2020 присвоил воинское звание генерал-полковнику генерал-лейтенанту командующему Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александру Сирскому.

Кроме того, главному инспектору Сухопутных войск Главной инспекции Минобороны Александру Доманскому, командующему Силами поддержки ВСУ Николаю Жирнову и начальнику Главного управления доктрин и подготовки Генштаба Алексею Тарану присвоено звание генерал-майора.

Указом №347 / 2020 звание генерал-майора присвоено заместителю председателя СБУ Сергею Андрущенко, начальнику Департамента контрразведки СБУ Александру Руснаку и начальнику Управления по работе с личным составом Игорю Фараджеву.

Указом №348 / 2020 звание генерал-майора присвоено начальнику Управления государственной охраны Сергею Рудю.

Читайте также: Зеленский присвоил почетные наименования воинских частей

Указом №349 / 2020 командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан получил звание генерал-полковника, а его заместитель Николай Миколенко — генерал-лейтенанта.

Указом №350 / 2020 председателю Национальной полиции Игорю Клименко присвоено звание генерала полиции второго ранга, начальнику Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Анатолию Щадилу — генерала полиции третьего ранга.

Указом №351 / 2020 глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин получил звание генерал-полковника службы гражданской защиты.

Указом №352 / 2020 начальнику Южного регионального управления Государственной пограничной службы Сергею Мулу присвоено звание генерал-майора.

А указом №353 / 2020 — первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Солодченко получил звание генерал-майора налоговой милиции.

Как сообщал Укринформ, в понедельник, 24 августа, украинцы отмечают День Независимости. Этот день отмечается ежегодно 24 августа в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины — политико-правового документа, который засвидетельствовал новый статус Украинского государства.

По материалам: ukrinform.ru