Зеленский присвоил почетные наименования воинским частям

24.08.2020 15:17

Укринформ

Президент Владимир Зеленский присвоил почетные наименования двум воинским частям Сухопутных войск и бригаде морской пехоты Военно-морских сил ВСУ.

Как сообщает Укринформ, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Согласно указу №343 / 2020, 40 отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск ВСУ присвоено почетное наименование «имени Великого князя Витовта», а 24 отдельному штурмовому батальону 53 отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха Сухопутных войск ВСУ — «Айдар».

Кроме того, указом №345 / 2020 Президент присвоил 35 отдельной бригаде морской пехоты Военно-морских сил ВСУ почетное наименование «имени контр-адмирала Михаила Остроградского».

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В документах отмечается, что почетные наименования присвоены "с целью возобновления исторических традиций национального войска относительно названий воинских частей, с учетом образцового выполнения поставленных задач, высоких показателей в боевой подготовке, а также по случаю Дня Независимости Украины".

По материалам: ukrinform.ru