Зеленский с супругой утром помолились за мир в Украине

24.08.2020 10:49

Укринформ

Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой утром приняли участие в праздничном молебне «Молитва о мире и благословении Украины» в Софии Киевской.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В день 29-й годовщины независимости Украины Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой приняли участие в праздничном молебне «Молитва о мире и благословении Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, во дворе Национального заповедника «София Киевская» молитвы за Украину провозгласили предстоятели церквей и руководители религиозных организаций.

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Духовные лидеры благодарили Бога за независимую Украину и просили покровительства и защиты ее защитников и всех, кто их поддерживает, мудрости украинскому народу и силы — руководителям государства.

Молились за установление мира на украинской земле.

Камерный хор исполнил «Отче наш» и «Молитву за Украину».

В понедельник, 24 августа, украинцы отмечают День Независимости. Этот день отмечается ежегодно 24 августа в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины — политико-правового документа, который показал новый статус Украинского государства.

Фото: ОП

По материалам: ukrinform.ru