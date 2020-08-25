Даже для учебы: НВФ не разрешают возвращаться на территорию «ДНР» студентам ОРДО

Студенты, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой области, в социальных сетях жалуются, что боевики «ДНР» не пропускают их на территорию ОРДО. Молодые люди пишут, что они «застряли» на подконтрольной Украине территории, а когда попадут домой неизвестно.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Студенты обеспокоены, ведь им нужно попасть на учебу в местные «вузы», а так называемый «межведомственный штаб» не спешит давать разрешение на въезд в ОРДО. А без разрешения «межведомственного штаба» НВФ не пропускают на территорию так называемой «ДНР». Кроме того, в социальных сетях студенты жалуются, что «вузы» так называемой «ДНР» не заинтересованы в том, чтобы молодые люди смогли обратно вернуться на территорию ОРДО. Учебные заведения не готовят списки студентов и не способствуют тому, чтобы студенты смогли пересечь линию разграничения.

«Позвонил в свой универ ДонНТУ, хотел узнать, на счет списком студентов, которые сейчас в Украине и им нужно вернуться, мне сказали, что таких списков нет. Никто не делает таких списков», — пишет студент.

Обеспокоены этой ситуацией, не только студенты, но и их родители.

«Моему сыну сказали, что что-то сообщат в понедельник, но пока что молчат», — пишет жительница ОРДО. «В ДонНУ нам тоже говорили, что в понедельник что-то прояснится, но тишина», — пишут пользователи соцсетей.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО рассказали, как ускорить процесс пересечения КПВВ на Донбассе.