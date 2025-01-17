Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Радіо Свобода», от замглавы Минобороны Сергея Мельника прозвучало заявления — старт преподавания базовых общевойсковых дисциплин студентам высших учебных заведений, запланирован на сентябрь текущего года.

Как стало известно, вышеописанными курсами предусматривается выделение 300 академчасов на:

на изучение теории — 90 часов (в периметре учебных заведений);

на освоение практики — 210 часов (в расположении учебных воинских частей, центрах ВСУ и идентичных структурах).

Исходя из слов Мельника, теория обязательна для освоения как мужчинами, так и женщинами. При этом, практика коснется исключительно мужчин, пригодных к несению военной службы по состоянию здоровья, а для женщин такой тип обучения возможен лишь добровольно (и по результатам медосмотра).

Следует отметить, что после указанного обучения, студентами принимается военная присяга, а также получают сертификат с военно-учетной специальностью (ВУС).

Ранее мы писали о том, что в Минобороны объясняли, почему задерживается реализация законопроекта о демобилизации.