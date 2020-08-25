Как ускорить процесс пересечения КПВВ на Донбассе: жители ОРДО поделились важными советами

В социальных сетях жители временно оккупированной территории Донецкой области рассказали, как сократить ожидание разрешения на въезд на территорию ОРДО, и тем самым быстрее пересечь линию разграничения на Донбассе.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Как известно, НВФ «ДНР» открывают подконтрольный им пункт пропуска «Еленовка» только по понедельникам и пятницам. Чтобы попасть на территорию ОРДО необходимо заранее подать заявку в так называемый «межведомственный штаб» и дождаться разрешения. Вот только желающим попасть на временно оккупированную территорию Донецкой области приходится ждать неделями разрешения от «штаба». Жители ОРДО в соцсетях рассказали, как сократить ожидание и тем самым быстрее пересечь КПВВ.

Жители так называемой «ДНР» советуют указывать в заявке, как можно больше причин для въезда на территорию ОРДО. Пользователи соцсетей советуют указывать уважительные причины, например, воссоединение семьи и учеба.

«Плюсуйте несколько причин, например, учеба и воссоединение семьи. Чем больше причин – тем лучше», — пишут пользователи соцсетей. «Можете еще дописать, что вам надо на работу», — советуют жители ОРДО.

Люди пишут, что, таким образом, «межведомственный штаб» быстрее рассмотрит заявку и разрешит пересечь КПВВ.

Кроме того, по словам жителей ОРДО, сотрудники «межведомственного штаба» обзванивают тех, кто подал заявку по вторникам и средам. Люди, которым позвонили, имеют шансы пересечь пункт пропуска в ближайшую пятницу.

«Они с вечера вторника начинают звонить на пятницу», — пишут жители оккупированной Донецкой области.

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