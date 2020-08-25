Как ускорить процесс пересечения КПВВ на Донбассе: жители ОРДО поделились важными советами

Важное Общество
Ольга Гергелюк0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

В социальных сетях жители временно оккупированной территории Донецкой области рассказали, как сократить ожидание разрешения на въезд на территорию ОРДО, и тем самым быстрее пересечь линию разграничения на Донбассе.

КПВВ "Еленовка"
КПВВ «Еленовка». Фото — ria.ru

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН. 

Как известно, НВФ «ДНР» открывают подконтрольный им пункт пропуска «Еленовка» только по понедельникам и пятницам. Чтобы попасть на территорию ОРДО необходимо заранее подать заявку в так называемый «межведомственный штаб» и дождаться разрешения. Вот только желающим попасть на временно оккупированную территорию Донецкой области приходится ждать неделями разрешения от «штаба». Жители ОРДО в соцсетях рассказали, как сократить ожидание и тем самым быстрее пересечь КПВВ.

Жители так называемой «ДНР» советуют указывать в заявке, как можно больше причин для въезда на территорию ОРДО. Пользователи соцсетей советуют указывать уважительные причины, например, воссоединение семьи и учеба.

«Плюсуйте несколько причин, например, учеба и воссоединение семьи. Чем больше причин – тем лучше», — пишут пользователи соцсетей.

«Можете еще дописать, что вам надо на работу», — советуют жители ОРДО.

Люди пишут, что, таким образом, «межведомственный штаб» быстрее рассмотрит заявку и разрешит пересечь КПВВ.

Кроме того, по словам жителей ОРДО, сотрудники «межведомственного штаба» обзванивают тех, кто подал заявку по вторникам и средам. Люди, которым позвонили, имеют шансы пересечь пункт пропуска в ближайшую пятницу.

«Они с вечера вторника начинают звонить на пятницу», — пишут жители оккупированной Донецкой области.

Ранее мы сообщали, что источник рассказал о массовом оттоке людей из ОРДЛО. 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Завершение карантина в детсадах: какая реальность ждет родителей и детей

Таисия Слепцова

Мининформ запустил проект по медиаграмотности для подростков

Таисия Слепцова

Власть решила запугать людей — социолог Элла Либанова раскритиковала подход правительства к карантину

Христина Качоровська

Добавить комментарий