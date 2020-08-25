Дело Шеремета: адвокату Яны Дугарь отказали в отводе судьи

25.08.2020 16:04

Укринформ

Шевченковский райсуд города Киева отказал адвокату фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, медсестры одного из парашютно-десантных батальонов Яны Дугарь Виталию Коломийцу в отводе председательствующей судьи Оксаны Голуб.

Об этом передает корреспондент Укринформа.

В начале выступления Коломиец заявил, что адвокаты сначала, по порядку, который определил суд, должны высказываться относительно обвинительного акта, а затем — о ходатайствах, и уточнил, что в нарушение этого порядка, который суд определил, первым было заслушано ходатайство прокурора об избрании мер пресечения всем трем фигурантам дела Шеремета.

Коломиец отметил, что каждый из адвокатов имеет ходатайство об отмене мер пресечения своим подзащитным, а также о временном доступе (к вещам или документам — ред.), и сказал, что эти вопросы не могут быть охвачены только одним решением.

«Если мы будем заявлять о временном доступе — это отдельное решение, если о мерах пресечения — это отдельное решение, и я не знаю, как суд сможет рассмотреть это за одно заседание. У нас (защиты Дугарь — ред.), например, более 20 жалоб, возражений, ходатайств. Подготовительное заседание — это стадия, которая дает возможность суду проверить законность действий, решений прокурора, и она может быть длительная во времени, и может быть разбита на отдельные этапы. Первый из которых, самый главный — проверка законности содержания человека под стражей», — уточнил Коломиец.

Читайте также: Антоненко держат под стражей без решения суда — адвокат

После этого у судьи Голуб и адвоката Коломийца возник непродолжительный словесный спор, после которого последний заявил ей отвод.

«Я хотел бы заявить отвод, поскольку мной только что были обнаружены обстоятельства, которые свидетельствуют о предубеждении суда, а именно — председательствующей, которая определяет порядок ведения судебного заседания», — уточнил он.

Коломиец напомнил, что его коллеги-адвокаты ранее заявили ходатайство об отмене меры пресечения (Антоненко — ред.), а прокурор заявил ходатайство о продлении меры пресечения фигурантам дела Шеремета.

«Председательствующая таким образом решила, что рассмотреть вопрос о решении этого ходатайства (о мере пресечения Антоненко — ред.) уже (может быть — ред.) отнесено непонятно на какую дату. Считаю, что такой порядок рассмотрения на подготовительном заседании является предвзятым по отношению к нашим подзащитным», — уточнил он.

Коломиец отметил, что предложенный председательствующей порядок рассмотрения и ведения подготовительного судебного заседания "не обеспечивает равные условия для стороны защиты и для стороны обвинения".

«На подготовительном заседании вы сначала заслушали прокурора, как он заявил ходатайство, первым делом. Вместо этого другой порядок вы предусматриваете рассмотрения для нас: чтобы мой коллега (Кулик — ред.) высказался о ходатайстве, дальше высказываться по всем жалобам на действия решения и бездействие, и другое, и только тогда вы будете все вместе рассматривать. Я считаю, что такой порядок не обеспечивает достижения целей и цели уголовного процессуального законодательства», — уточнил Коломиец.

Читайте также: На Банковой активисты требовали освободить подозреваемых по делу об убийстве Шеремета

Он отметил, что подготовительное заседание должно рассматриваться с участием потерпевших, а суд начал рассмотрение ходатайств, определил, каким образом будет рассматривать подготовительное заседание, «зато не выслушал мнение о возможности рассмотрения при отсутствии потерпевших, их отношение к обвинительному акту».

«Вы спрашиваете сторону нас, сторону обвинения, как мы относимся к этому обвинительному акту. Фейк это, подделка. Хотелось бы действительно услышать людей, пострадавших от этого преступления, когда им очевидно невинных людей всовывают как исполнителей. Это было бы справедливо услышать этих людей, вы этого не хотите почему-то слышать, вот на этих основаниях я заявляю вам отвод», — сообщил Коломиец.

Со своей стороны прокурор заявил, что для отвода председательствующей судьи нет оснований.

Суд после выхода из совещательной комнаты оставил это ходатайство Коломийца без удовлетворения.

Как сообщал Укринформ, Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

11 августа Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Юлии Кузьменко на круглосуточный домашний арест. Андрей Антоненко сейчас остается в СИЗО.

18 августа Антоненко и Кузьменко вручили обвинительные акты, а обвинительный акт относительно Дугарь остался у прокурора.

Фото: Free Dr Kuzmenko

По материалам: ukrinform.ru