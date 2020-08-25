Инженерка и социологиня: в Украине разрешили феминитивы в названиях профессий

25.08.2020 18:35

Укринформ

Министр экономики Игорь Петрашко подписал приказ "Об утверждении изменения №9 в национальный классификатор", которым разрешил по желанию использовать феминитивы.

Документ обнародован на сайте Минэкономики, сообщает Укринформ.

В основных положениях классификатора указано, что профессиональные названия работ приводятся в мужском роде, кроме названий, которые применяются исключительно в женском роде (экономка, нянька, горничная, сестра-хозяйка, швея), но теперь есть возможность по желанию использовать феминитивы. "При наличии необходимости для пользователя при внесении записи о названии работы в кадровую документацию отдельного работника, профессиональные названия работ могут быть адаптированы для определения женского пола лица, исполняющего соответствующие работы. Например, инженер — "інженерка", станочник широкого профиля — "верстатниця широкого профілю", социолог — "соціологиня"» — указано в приказе.

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Как сообщалось, правительство 22 мая 2019 года одобрило изменения в Украинское правописание. Согласно этим изменениям, закрепляется употребление феминитивов.

Документ подготовила специально созданная Украинская национальная комиссия по вопросам правописания, в которую вошли ученые-языковеды Национальной академии наук и национальных университетов из разных регионов Украины.

По материалам: ukrinform.ru