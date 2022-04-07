Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Sport.ua.

Путинский прислужник, глава Чечни Рамзан Кадыров решил сыграть в баскетбол. В сети появилось соответствующее видео. На кадрах глава Чечни под аплодисменты присутствующих в спортивном зале пытается закинуть мяч в баскетбольное кольцо. Первая попытка обвенчалась провалом – Кадыров даже не добросил до кольца. После этого глава Чечни еще несколько раз пытался забросить мяч. Однако ни одна попытка не обвенчалась успехом. А некоторые из присутствующих в зале даже не скрывали свой смех.

После всех неудачных попыток забросить мяч в кольцо Кадыров с досады пнул мяч ногой.

В сети уже высмеяли баскетбольные навыки Кадырова. Пользователи активно шутят по этому поводу.

«Теперь мячу придется извиняться за то, что в кольцо не долетел». «Кольцо уже извинилось на камеру?». «Теперь мячу отрежут голову», — пишут пользователи.

Ранее Кадыров публично высказал свое недовольство действиями пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.