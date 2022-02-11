Об этом сообщает «НБН».

В социальных сетях появилось видео, как главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин за штурвалом боевой машины проехался по полигону. Он принял участие в учениях НВФ.

Соответствующими кадрами поделился в социальной сети Twitter блогер Necro Mancer. На видео главарь самопровозглашенной «республики» катается в БМП вместе с еще каким-то представителем НВФ. На военной технике они преодолевают лужу.

Пользователи соцсети высмеяли видео с участием Пушилина. Они пишут, что ставленник Кремля с трудом попал внутрь БМП.

«Кажется, он там застрял». «Его потом вырезали с БМП?». «Потом, чтобы вытащить будут разбирать танк». «Пришлось распилить люк в танке», — пишут пользователи.

Ранее политтехнолог Сергей Гайдай заявил, что Кремль может «убрать» Пушилина и Пасечника.