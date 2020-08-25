Коронавирус у Тимошенко: СМИ сообщают, что политика подключили к аппарату ИВЛ

Народная избранница Юлия Тимошенко, у которой обнаружили вирус COVID-19, находится в тяжелом состоянии.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

Издание, ссылаясь на свои источники, пишет, что у лидера ВО «Батькивщина» очень тяжело протекает коронавирус. Политик находится в стабильно тяжелом состоянии: температура тела не опускается ниже 39 градусов.

Более того, Юлию Владимировну даже пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

Что же касается дочери Тимошенко Евгении и её зятя Артура, то у них вирус протекает в легкой форме.

Как именно заболела Тимошенко и где она проходит лечение неизвестно.

Напомним, ранее мы писали, что в пресс-службе «Батькивщины» подтвердили коронавирус у Тимошенко.