Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 25 августа
В Украине за прошедшие сутки слегка уменьшилось число новых заболевших коронавирусом — чуть больше 1600 случаев за день. В мире вирусом COVID-19 поражены более 23,8 миллиона людей.
Об этом пишет «НБН«.
Как сообщают в СНБО в Украине за минувший день был зафиксировано ещё 1 658 новых случаев коронавируса. В общем число заболевших теперь составляет 108 415. Из этого числа:
- умерли — 2 318 (+ 25 за день)
- вылечились — 52 870 (+ 346 за день)
- продолжают лечение — 53 227
Впервые за долгое время в Украине число активно больных превысило число украинцев, которые уже побороли вирус COVID-19.
Ситуация с заболевшими в регионах и столице такова:
- Львовская область — 13 389 (+ 136)
- г. Киев — 12 153 (+ 130)
- Черновицкая область — 9 371 (+ 204)
- Ровенская область — 8 644 (+ 85)
- Ивано-Франковская область — 8 154 (+ 179)
- Харьковская область — 7 807 (+ 173)
- Закарпатская область — 7 063 (+ 37)
- Одесская область — 6 166 (+ 112)
- Волынская область — 5 187 (+ 40)
- Киевская область — 5 115 (+ 90)
- Тернопольская область — 4 923 (+ 158)
- Винницкая область — 3 649 (+ 25)
- Житомирская область — 2 923 (+ 59)
- Днепропетровская область — 2 050 (+ 45)
- Хмельницкая область — 2 047 (+ 37)
- Черниговская область — 1 552 (+ 32)
- Запорожская область — 1 407 (+ 30)
- Черкасская область — 1 300 (+ 3)
- Сумская область — 1 246 (+ 59)
- Донецкая область — 1 238 (+ 1)
- Николаевская область— 1 004 (+ 7)
- Кировоградская область — 769 (+ 1)
- Полтавская область — 677 (+ 14)
- Херсонская область — 337 (+ 1)
- Луганская область — 244 (+ 0)
Самый высокий суточный прирос зараженных зафиксирован в Черновицкой (+ 204), Ивано-Франковской (+ 179), Харьковской (+ 173), Тернопольской (+ 158), Львовской (+ 136), Одесской (+ 112) областях, а также в Киеве (+ 130).
Ни одного нового случая коронавируса не выявили только в Луганской области.
Число заболевших COVID-19 в мире достигло отметки в 23 8125 877. Из них:
- умерли — 817 034
- вылечились — 16 363 923
- продолжают лечение — 6 631 920
В число стран, с самым большим числом зараженных входят:
- США — 5 915 630
- Бразилия — 3 627 217
- Индия — 3 167 232
- Россия — 961 493
- ЮАР — 611 450
- Перу — 600 438
- Мексика — 563 705
- Колумбия — 551 696
- Испания — 420 809
- Чили — 699 568
- Иран — 361 150
- Аргентина — 350 867
- Великобритания — 326 614
- Саудовская Аравия — 308 654
- Бангладеш — 297 083
- Пакистан — 293 711
- Франция — 282 414
- Италия — 260 298
- Турция — 259 692
- Германия — 266 117
- Ирак — 207 985
- Филиппины — 194 252
- Индонезия — 155 412
- Канада — 127 594
- Катар — 117 266
- Боливия — 110 148
- Украина — 108 415
- Эквадор — 108 289
- Израиль — 105 063
- Казахстан — 104 902
Напомним, ранее мы писали, что Юлия Тимошенко заболела коронавирусом.