Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 25 августа

В Украине за прошедшие сутки слегка уменьшилось число новых заболевших коронавирусом — чуть больше 1600 случаев за день. В мире вирусом COVID-19 поражены более 23,8 миллиона людей.

Об этом пишет «НБН«.

Как сообщают в СНБО в Украине за минувший день был зафиксировано ещё 1 658 новых случаев коронавируса. В общем число заболевших теперь составляет 108 415. Из этого числа:

умерли — 2 318 (+ 25 за день) вылечились — 52 870 (+ 346 за день) продолжают лечение — 53 227

Впервые за долгое время в Украине число активно больных превысило число украинцев, которые уже побороли вирус COVID-19.

Ситуация с заболевшими в регионах и столице такова:

Львовская область — 13 389 (+ 136)

г. Киев — 12 153 (+ 130)

Черновицкая область — 9 371 (+ 204)

Ровенская область — 8 644 (+ 85)

Ивано-Франковская область — 8 154 (+ 179)

Харьковская область — 7 807 (+ 173)

Закарпатская область — 7 063 (+ 37)

Одесская область — 6 166 (+ 112)

Волынская область — 5 187 (+ 40)

Киевская область — 5 115 (+ 90)

Тернопольская область — 4 923 (+ 158)

Винницкая область — 3 649 (+ 25)

Житомирская область — 2 923 (+ 59)

Днепропетровская область — 2 050 (+ 45)

Хмельницкая область — 2 047 (+ 37)

Черниговская область — 1 552 (+ 32)

Запорожская область — 1 407 (+ 30)

Черкасская область — 1 300 (+ 3)

Сумская область — 1 246 (+ 59)

Донецкая область — 1 238 (+ 1)

Николаевская область— 1 004 (+ 7)

Кировоградская область — 769 (+ 1)

Полтавская область — 677 (+ 14)

Херсонская область — 337 (+ 1)

Луганская область — 244 (+ 0)

Самый высокий суточный прирос зараженных зафиксирован в Черновицкой (+ 204), Ивано-Франковской (+ 179), Харьковской (+ 173), Тернопольской (+ 158), Львовской (+ 136), Одесской (+ 112) областях, а также в Киеве (+ 130).

Ни одного нового случая коронавируса не выявили только в Луганской области.

Число заболевших COVID-19 в мире достигло отметки в 23 8125 877. Из них:

умерли — 817 034 вылечились — 16 363 923 продолжают лечение — 6 631 920

В число стран, с самым большим числом зараженных входят:

США — 5 915 630

Бразилия — 3 627 217

Индия — 3 167 232

Россия — 961 493

ЮАР — 611 450

Перу — 600 438

Мексика — 563 705

Колумбия — 551 696

Испания — 420 809

Чили — 699 568

Иран — 361 150

Аргентина — 350 867

Великобритания — 326 614

Саудовская Аравия — 308 654

Бангладеш — 297 083

Пакистан — 293 711

Франция — 282 414

Италия — 260 298

Турция — 259 692

Германия — 266 117

Ирак — 207 985

Филиппины — 194 252

Индонезия — 155 412

Канада — 127 594

Катар — 117 266

Боливия — 110 148

Украина — 108 415

Эквадор — 108 289

Израиль — 105 063

Казахстан — 104 902

Напомним, ранее мы писали, что Юлия Тимошенко заболела коронавирусом.