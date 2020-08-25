Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 25 августа

Главное Общество
Христина Качоровська0
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В Украине за прошедшие сутки слегка уменьшилось число новых заболевших коронавирусом — чуть больше 1600 случаев за день. В мире вирусом COVID-19 поражены более 23,8 миллиона людей.

Тест на коронавирус
Тест на коронавирус. Фото — slovoidilo.ua

Об этом пишет «НБН«.

Как сообщают в СНБО в Украине за минувший день был зафиксировано ещё 1 658 новых случаев коронавируса. В общем число заболевших теперь составляет 108 415. Из этого числа:

  1. умерли — 2 318 (+ 25 за день)
  2. вылечились — 52 870 (+ 346 за день)
  3. продолжают лечение — 53 227

Впервые за долгое время в Украине число активно больных превысило число украинцев, которые уже побороли вирус COVID-19.

Ситуация с заболевшими в регионах и столице такова:

  • Львовская область — 13 389 (+ 136)
  • г. Киев — 12 153 (+ 130)
  • Черновицкая область — 9 371 (+ 204)
  • Ровенская область — 8 644 (+ 85)
  • Ивано-Франковская область — 8 154 (+ 179)
  • Харьковская область — 7 807 (+ 173)
  • Закарпатская область — 7 063 (+ 37)
  • Одесская область — 6 166 (+ 112)
  • Волынская область — 5 187 (+ 40)
  • Киевская область — 5 115 (+ 90)
  • Тернопольская область — 4 923 (+ 158)
  • Винницкая область — 3 649 (+ 25)
  • Житомирская область — 2 923 (+ 59)
  • Днепропетровская область — 2 050 (+ 45)
  • Хмельницкая область — 2 047 (+ 37)
  • Черниговская область — 1 552 (+ 32)
  • Запорожская область — 1 407 (+ 30)
  • Черкасская область — 1 300 (+ 3)
  • Сумская область — 1 246 (+ 59)
  • Донецкая область — 1 238 (+ 1)
  • Николаевская область— 1 004 (+ 7)
  • Кировоградская область — 769 (+ 1)
  • Полтавская область — 677 (+ 14)
  • Херсонская область — 337 (+ 1)
  • Луганская область — 244 (+ 0)

Самый высокий суточный прирос зараженных зафиксирован в Черновицкой (+ 204), Ивано-Франковской (+ 179), Харьковской (+ 173), Тернопольской (+ 158), Львовской (+ 136), Одесской (+ 112) областях, а также в Киеве (+ 130).

Ни одного нового случая коронавируса не выявили только в Луганской области.

Число заболевших COVID-19 в мире достигло отметки в 23 8125 877. Из них:

  1. умерли — 817 034
  2. вылечились — 16 363 923
  3. продолжают лечение — 6 631 920

В число стран, с самым большим числом зараженных входят:

  • США — 5 915 630
  • Бразилия — 3 627 217
  • Индия — 3 167 232
  • Россия — 961 493
  • ЮАР — 611 450
  • Перу — 600 438
  • Мексика — 563 705
  • Колумбия — 551 696
  • Испания — 420 809
  • Чили — 699 568
  • Иран — 361 150
  • Аргентина — 350 867
  • Великобритания — 326 614
  • Саудовская Аравия — 308 654
  • Бангладеш — 297 083
  • Пакистан — 293 711
  • Франция — 282 414
  • Италия — 260 298
  • Турция — 259 692
  • Германия — 266 117
  • Ирак — 207 985
  • Филиппины — 194 252
  • Индонезия — 155 412
  • Канада — 127 594
  • Катар — 117 266
  • Боливия — 110 148
  • Украина — 108 415
  • Эквадор — 108 289
  • Израиль — 105 063
  • Казахстан — 104 902

Напомним, ранее мы писали, что Юлия Тимошенко заболела коронавирусом.


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