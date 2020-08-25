«Коронавирусный» безвиз: ограничения не останавливают украинцев от поездок в ЕС

25.08.2020 17:58

Укринформ

Самая принципиальная и строгая — федеральная полиция Германии

В середине июля Европейский Союз частично открыл свои внешние границы в условиях постепенного выхода из режима жесткого карантина, вызванного глобальной эпидемией коронавируса.

На фоне единой политики безопасности границ, включая визовые режимы (Шенгенский кодекс никто не отменял), каждая страна-член оставляет за собой национальную компетентность вводить дополнительные запреты и ограничения или наоборот – ослаблять условия и правила для поездок по своим территориям. Это зависит от динамики эпидемиологической ситуации как в самой стране, так и угроз, которые могут поступать из других регионов мира.

БЕЗВИЗ НЕ ОТМЕНЕН, НО ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕН

Учитывая, что Украина отнесена Евросоюзом к так называемой "красной зоне", для наших граждан безоговорочное и полное действие безвиза временно приостановлено. Путешествовать в ЕС могут лишь те, у кого есть вид на жительство в странах Евросоюза, национальные долгосрочные визы, а также дипломаты, медики, привлеченные к борьбе с коронавирусом, лица, у которых на это веские семейные обстоятельства или специальные разрешения.

И если в аэропортах и морских портах эти ограничения еще можно более-менее эффективно контролировать, то автомобильные трансграничные поездки по территории Евросоюза оставляют много «окон возможностей» для обхода, или, если буквально, объезда временно введенных ограничений.

Несмотря на это, многие украинские граждане, сознательно или бессознательно, не оставляют попыток проникнуть в ту или иную страну ЕС, имея лишь биометрический паспорт, на условиях безвизового режима. И многим это удается. А некоторые получают жесткую депортацию и даже уголовные преследования за организацию нелегальной миграции.

СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ БУСА

Прежде всего, речь идет о частных перевозчиках, которые осуществляют полурегулярные рейсы преимущественно из западноукраинских городов в страны Западной Европы. Наиболее популярны маршруты в Италию, Германию, Бельгию, Францию, частично Нидерланды.

Основным средством передвижения является микроавтобус (бус) Mercedes Sprinter. Только этот продукт немецкого автомобилестроения с двигателем «миллионником» способен выдержать огромные нагрузки эксплуатации, особенно в условиях украинских дорог. Предпочтение отдается наибольшему грузопассажирскому варианту Jumbo.

Пассажиров набирается, как правило, немного: 3-6. Но главным фактором полезного действия и прибыли перевозчиков выступают передачи, посылки. Украинские заробитчане, другие категории украинцев за рубежом и даже дипломаты передают их на родину очень активно. Добросовестные перевозчики предъявляют четкие требования к содержанию передач и багажа пассажиров: не должно быть лишнего алкоголя, сигарет, запрещенных лекарств, других веществ. Передают преимущественно качественные и дешевые в Европе продукты питания, одежду, документы – все, в чем возникает потребность в общении украинцев за рубежом с родными, друзьями, коллегами в Украине. Отдельно можем упомянуть и гуманитарку для украинских военных, больниц, нуждающихся детей, а также деньги.

По данным НБУ, в 2019 году украинские трудовые мигранты перевели в Украину более 12 млрд долларов. Это официально, через международные платежные системы. А если к этой сумме добавить объемы перевезенной наличности вот такими бусами? Сегодня перевезти один килограмм передачи стоит 2 евро. Раньше было евро-полтора. Цены выросли, когда в начале лета в Украине ввели новые правила растаможки посылок – около 50 евроцентов за кило.

Несмотря на всевозможные противоречия и тонкости правового поля такой деятельности, работа перевозчиков имеет и определенную социально значимую функцию. Для многих украинцев — это едва ли не единственный доступный и удобный способ коммуникации.

Автор этих строк, например, на днях передал бусом недоступные в Украине лекарства, которые были необходимы больному ребенку.

ПРОСКОЧИТЬ ПО «БИОМЕТРИИ»?

Но вернемся к «коронавирусным» реалиям на границе и европейским автодорогам. При сегодняшних ограничениях схема планирования поездки из Украины в Западную Европу примерно такая. Пересечь границу ЕС через пункты пропуска в одной из стран Восточной Европы считается для перевозчиков не самой сложной задачей. Популярен маршрут через Венгрию. Но рядом – и Румыния, и Словакия, и Польша. Перевозчики находятся в постоянной коммуникации между собой, обмениваются информацией об очередях, настроениях пограничников и таможенных изменениях на пунктах пропуска, нововведениях в связи с эпидемией.



Фото: GETTY IMAGES

Именно внешнюю восточную границу ЕС через одну из стран бывшего соцлагеря можно проскочить сегодня по «биометрии» (биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу) по условиям безвиза. При каких условиях? Рассказывают (хотя это не задокументировано), что пограничники и таможенники неофициальную плату требуют и берут. И наши, и наших дружественных соседей.

«Да они – как наши», – отметил один из водителей.

Это не касается австрийцев, немцев, французов, бельгийцев, где коррупция считается искорененной. Поэтому пересечение этих стран для украинских перевозчиков является главным вызовом.

ДИПЛОМАТЫ ПРЕДОСТЕРЕГАЮТ…

Несмотря на открытость границ в шенгенском пространстве, страны-члены вводят временный выборочный контроль. Сегодня активнее всего, принципиальнее и жестче в этом вопросе традиционно выступают немцы. В последние месяцы федеральная полиция буквально устраивает облавы на украинские бусы.

Ситуация обострилась до такой степени, что на нее вынуждена отреагировать украинская дипломатия. Собственно, это ее прямая обязанность.

От нарушений режима въезда в Германию предостерегает украинских граждан Генеральное консульство Украины в Мюнхене.

"В последнее время фиксируется резкое увеличение количества случаев задержания граждан Украины при попытке пересечения австрийско-немецкой или чешско-немецкой границы. Задержанные часто считают, что условия безвизового режима между Украиной и ЕС продолжают действовать и во время карантинных ограничений, связанных с распространением пандемии коронавируса», – говорится в заявлении Генконсульства.

Дипломаты объясняют, что попытки въезда на основании безвизового режима классифицируются немецкими компетентными органами как нарушение закона, а именно – попытка нелегально проникнуть на территорию ФРГ. Наиболее частое следствие таких действий — выдворение с территории Германии с последующим запретом въезда на определенный судом срок. Как правило, это 2-5 лет.

По статистике дипломата Генконсульства, который непосредственно занимается ситуацией, с марта из-за нарушения миграционного и визового режима инспекция федеральной полиции Германии выдворили с территории страны около 80 украинских граждан.

"Депортируют, то есть отпускают, только пассажиров. А вот владелец буса, а во многих случаях и водитель, в такой ситуации считаются организаторами нелегальной миграции и подвергаются уголовному преследованию. Они задерживаются и находятся в изоляторе на период расследования», – объяснил консул.

На сегодня, по его данным, таких задержанных украинцев около десяти. Расследование может продлиться до полугода. После судебного решения они в лучшем случае должны заплатить штраф в размере около 2400 евро, плюс – выкупить транспортное средство, которое находилось на штрафстоянке в качестве вещдока.

Порой водители просят немецкую полицию не сообщать в украинское консульство о своем задержании.

«Их же родственники – наоборот, начинают звонить, требовать реагирования, обвиняют в бездействии», – рассказывает консул.

Также дипломат не советует украинцам пересекать Германию с фиктивным договором о трудоустройстве или другими документами, которые прикрывают причину прибытия в ЕС. В таких ситуациях немцы звонят указанному якобы работодателю и все выясняют. В случае фиктивности это уже квалифицируется как подделка документов и считается более тяжким уголовным правонарушением.

Встречались в практике консула и факты «подстав» самих украинцев друг другом. Например, когда владелец, депортированный на своем бусе с территории Германии, попросил другого водителя сделать рейс в Европу на этом же – уже засвеченном и внесенном в базу данных нарушителей – бусе. "Понятно, что этот бус быстро выявили, и последствия были неутешительными. Звонила жена того водителя, просила помочь … " — рассказал о досадной ситуации консул.

ПО НЕМЕЦКИМ СЕЛАМ ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ

Однако потоки украинских бусов по дорогам Европы не уменьшаются. На территории Западной Европы, особенно в Германии, перевозчики избегают крупных автомагистралей, автобанов, прибегают к альтернативным маршрутам через небольшие города, села. Передвигаются преимущественно в темное время суток. Это позволяет уменьшить риски встретиться с местной или федеральной полицией.

Социальные сети переполнены объявлениями о перевозках из Украины в Европу только по «биометрии» и «по безвизу». Сегодня такая услуга может считаться сомнительной в отношении легальности. Риски депортации и потери таким образом доступа к рынку труда ЕС для многих украинцев значительно возросли. Поэтому думайте, изучайте и выполняйте правила, готовьте необходимые документы и – счастливого пути!

Андрей Лавренюк, Черновцы-Страсбург

Первое фото: Lukas Barth-Tuttas via Getty Images

По материалам: ukrinform.ru