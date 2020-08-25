Представители НВФ тщательно обыскивают вещи – в соцсетях рассказали о пересечении КПВВ «Еленовка»

В социальных сетях очевидцы рассказали, с чем приходится столкнуться при пересечении подконтрольного НВФ «ДНР» пункта пропуска «Еленовка».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Ситуация на блокпостах Донбасса».

Как известно, по понедельникам и пятницам НВФ «ДРН» открывают подконтрольный им пункт пропуска «Еленовка». Вчера, 24 августа, боевики «ДНР» снова на один день возобновили работу пункта пропуска. Своим опытом пересечения пункта пропуска поделились женщина, которая направлялась из оккупированного Донецка на подконтрольную Украине территорию.

По словам женщины, очередь возле КПВВ «Еленовка» была небольшая, но НВФ все равно пропускали очень медленно. Поэтому она предупреждает, что желающим пересечь КПВВ придется стоять несколько часов под пялящим солнцем. Также женщина сообщила, что НВФ берут опечатки пальцев и фотографируют.

«Берут отпечатки пальцев, фотографируют в профиль и анфас. Чувствуеш себя каким-то преступником. Еще и вещи тщательно обыскивают, даже слишком тщательно. У меня был пакет со средствами индивидуальной гигиены, и его вывернули», — рассказала женщина.

По словам женщины, совсем другое отношение к людям на украинском КПВВ «Новотроицкое».

«Там зашли в помещение с кондиционером, проверили вещи, ни к чему не придирались, измерили температуру тела и спросили, что я делала в Донецке. Пропуск проходил в очень комфортных условиях. Прошла паспортный контроль, проверили установила ли я приложение «Дій дома» и все. И на это у меня ушло полчаса», — рассказала женщина.

Ранее мы сообщали, что НВФ не разрешают возвращаться на территорию «ДНР» студентам ОРДО.