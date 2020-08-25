Родственники политзаключенных Кремля обратились к Маасу за помощью

25.08.2020 11:09

Укринформ

Родственники граждан Украины, которых российские власти незаконно удерживают в местах несвободы, обратились с письмом к главе МИД Германии Хайко Маасу, где просят поднять вопрос освобождения украинских политзаключенных на предстоящей встрече в нормандском формате.

Об этом сообщает Укринформ, в распоряжении которого имеется копия письма ОО «Объединение родственников политических узников Кремля».

Родственники пленников Москвы напомнили о невыполнении Российской Федерацией договоренностей, достигнутых на встрече высокого уровня в нормандском формате 9 декабря 2019 года. «Тогда было решено, что до 31 декабря 2019 года должен состояться обмен в формате «всех на всех». Этот пункт договоренностей выполнен не был», — заявили они.

Кроме того, в связи с эпидемиологической ситуацией в мире родные политзаключенных выразили обеспокоенность по поводу защиты жизни и здоровья украинских граждан, которые незаконно находятся в российских тюрьмах. «Информации о мерах, предпринимаемых в направлении защиты политзаключенных от пандемии коронавируса, РФ не предоставляет», — сообщили они.

Родные узников Кремля также заметили, что прошло 11 месяцев с момента последнего освобождения украинских политзаключенных в РФ, но несмотря на публичные заявления со стороны представителей украинской власти, они не имеют информации о перспективах освобождения их родных. «Зимой 2020 года Президент Владимир Зеленский и представители Офиса Президента выразили уверенность, что обществу скоро будет предоставлена ​​информация о датах возможного обмена и именах политзаключенных, попавших в список на обмен. Однако, за полгода, которые прошли с того момента, обещанной информацией не поделились даже с родственниками политзаключенных», — говорится в письме.

Родные политзаключенных упрекнули власти, что не могут «привыкнуть к тому, что подобные «анонсы» ничем не подтверждаются». «Каждый такое заявление сначала зажигает в наших сердцах надежду на возвращение родных, однако отсутствие результата каждый раз беспощадно их разбивает», — пишут они.

По их словам, «Объединение родственников политических узников Кремля» несколько месяцев пытается контактировать с Офисом Президента для того, чтобы узнать, на каком этапе находятся переговоры об освобождении политзаключенных, как и кем формируются списки, а также рассказать о насущных проблемы, с которыми сталкиваются родственники узников Кремля и в решении которых государство обязано помогать, но «коммуникация бутафорского характера». «Рабочие группы, которые должны заниматься вопросом освобождения политзаключенных и помощи членам их семей, фактически не функционируют. Несмотря на некоторые попытки диалога, мы ни разу не получили конструктивных ответов на наши вопросы и запросы», — отмечают в объединении.

ОО «Объединение родственников политических узников Кремля» обратилось к председателю Федерального министерства иностранных дел Германии Хайко Маасу с просьбой, на следующей встрече в нормандском формате, которая состоится 28 августа 2020 года, актуализировать вопросы освобождения украинских политзаключенных в РФ, настаивать на необходимости обеспечения надежной защиты их жизни и здоровья в связи с пандемией коронавируса и требовать у России выполнения достигнутых в декабря 2019 года договоренностей. Кроме того, в объединении просят напомнить украинской власти о необходимости работы над решением неотложных проблем урегулирования социальной и правовой помощи незаконно осужденным в России гражданам Украины, а также членам их семей и сообщить Офису Президента о необходимости установления перманентной коммуникации с родными узников Кремля.

Представители общественной организации передали свое письмо в посольство Германии в Киеве.

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Как сообщал Укринформ, согласно информации Уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой, 133 гражданина Украины, в том числе 97 крымских татар, преследуются РФ по политическим мотивам. 112 — незаконно удерживают на территории РФ и временно оккупированного Крыма, остальные ограничены в передвижении и находятся по месту своего жительства.

По материалам: ukrinform.ru