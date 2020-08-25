СБУ опровергла демонтаж ее плиты с именами погибших на Донбассе

Фото

25.08.2020 18:24

Укринформ

В СБУ опровергли информацию политтехнолога Тараса Березовца относительно демонтированной плиты с именами погибших на Донбассе сотрудников СБУ.

Об этом говорится в посте СБУ в Фейсбук, сообщает Укринформ.

«Сегодня отдельные «эксперты» распространили информацию, что в Центре специальных операций «А» СБУ, якобы, демонтировали и разбили плиту с именами погибших сотрудников Службы. Однако эта «сенсация» не соответствует действительности», — говорится в сообщении.



Фото: СБУ

В ведомстве заявляют, что на самом деле плита целая и невредимая находится в музее ЦСО «А», как и эмблема подразделения. А образ Богородицы на территории Центра специальных операций был установлен по просьбе матерей и жен погибших Героев. Ведь именно Оранта является символом мудрости, единства и материнской защиты воинов от невзгод.

Читайте также: Вандалы пытались разрушить скульптуру девочки с колосками возле Музея Голодомора

«Мы помним каждого сотрудника СБУ, который погиб, защищая целостность и неприкосновенность Украины. И просим отдельных «экспертов» не спекулировать на памяти погибших Героев», — говорится в сообщении.

Ранее политтехнолог Тарас Березовец написал в Телеграме, что в центре специальных операций СБУ «Альфа» по требованию нового руководства, якобы, была демонтирована плита с фамилиями погибших сотрудников. А герб Альфы заменили Орантой.

Читайте также: Копы задержали вандала, который разбил въезд на Труханов остров в столице

ЦСО «А» — отдельное подразделение Службы безопасности Украины. Ее сотрудники выполняют задачи по пресечению террористических актов и действий, угрожающих безопасности государства, освобождению заложников, захвату опасных преступников, защите участников уголовного судопроизводства, работников судов и правоохранительных органов, членов их семей.

По материалам: ukrinform.ru