СБУ разоблачила хакеров, которые "сливали" похищенные данные через Telegram

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25.08.2020 18:45

Укринформ

Служба безопасности Украины блокировала на Львовщине незаконную деятельность группы лиц, осуществлявших DDos-атаки на информационные ресурсы.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Специалисты по кибербезопасности СБУ установили, что хакеры разрабатывали и использовали вредоносное программное обеспечение для поражения компьютеров граждан с целью получения персональных данных. Злоумышленники в мессенджере «Телеграм» через закрытые онлайн-каналы систематически размещали информацию, которую похищали у пользователей сети Интернет во время несанкционированного вмешательства в работу компьютеров и мобильных устройств.

"Во время проведения следственных действий по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и образцы вредоносного программного обеспечения", — уточняется в сообщении.

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В рамках уголовного производства согласно ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины нескольким фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления.

Следственные действия продолжаются.

По материалам: ukrinform.ru