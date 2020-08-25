Суд избрал меры пресечения для Кузьменко, Антоненко и Дугарь

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25.08.2020 20:39

Укринформ

Шевченковский районный суд города Киева оставил фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, ветерана АТО Андрея Антоненко («Риффмастера») под стражей до 23 октября.

Об этом объявила председательствующая судья Оксана Голуб, сообщает Укринформ.

«Избрать обвиняемому Антоненко меру пресечения в виде содержания под стражей до 23 октября включительно. Избрать обвиняемой Кузьменко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 23 октября. Избрать обвиняемой Дугарь меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривень и возложить на нее дополнительные обязанности, и определить срок действия дополнительных обязанностей Дугарь до 23 октября включительно», — сказала Голуб.

Во время досудебного следствия Антоненко находился под стражей, Кузьменко 11 августа изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, а Дугарь еще в мае избрали меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. гривень.

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Как сообщалось, Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

11 августа Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Юлии Кузьменко на круглосуточный домашний арест. Андрей Антоненко пока остается в СИЗО.

18 августа Антоненко и Кузьменко вручили обвинительные акты, а обвинительный акт в отношении Дугарь остался у прокурора.

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25 августа на подготовительном заседании в Шевченковском райсуде Киева адвокат Антоненко Станислав Кулик заявил, что Антоненко уже несколько дней без решения суда держат под стражей.

Кулик уточнил, что решение следственного судьи, которым продлевалась мера пресечения Антоненко, уже утратила силу. Юрист отметил, что 19 августа, во время того, как был передан обвинительный акт в Шевченковский районный суд, соответственно, стадия предварительного расследования закончена.

Фото: Free Dr Kuzmenko

По материалам: ukrinform.ru