Суд начнет рассматривать дело Стерненко 31 августа

25.08.2020 19:26

Укринформ

Активист Сергей Стерненко сообщил, что подготовительное заседание по его делу назначили на 31 августа в Приморском райсуде Одессы.

Как передает Укринформ, об этом он написал в Телеграм.

«Подготовительное заседание по заказному делу против меня уже назначили на 31 августа на 13:00 в Приморском районном суде. Одессы», — подчеркнул Стерненко.

Как сообщалось, 15 июня Шевченковский райсуд избрал Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста. Апелляционный суд оставил это решение в силе.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что по факту столкновений под судом пять человек доставили в райуправление полиции: одного — после конфликта с журналисткой одного из телеканалов, остальные четверо мешали полицейским, когда они пытались прекратить этот конфликт. Также после этих событий двух полицейских отстранили от должностей.

По данным СМИ, тогда под судом среди задержанных были активисты Николай Выговский и Александр Кирьяков, а также ветеран АТО Виталий Овчаренко.

Читайте также: Стерненко подтвердил, что его телефон фигурирует по делу Шеремета

Стерненко 11 июня объявили о подозрении в совершении преступлений по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников напали на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

30 июля Стерненко сообщил, что суд ограничил ему сроки для ознакомления с материалами уголовного производства в отношении его до 11 августа.

6 июня Стерненко изменили меру пресечения — до 21 сентября он будет находиться под ночным домашним арестом.

13 августа активист Сергей Стерненко получил в СБУ обвинительный акт по его делу.

По материалам: ukrinform.ru