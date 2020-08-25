Телебашня Анкары и мосты через Босфор «оделись» в сине-желтые цвета
Телебашня Анкары и мосты через Босфор "оделись" в сине-желтые цвета
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25.08.2020 02:36
Укринформ
По случаю Дня Независимости Украины вечером 24 августа символ турецкой столицы башня Атакуле и три моста через Босфор в Стамбуле были подсвечены в цвета Государственного флага Украины.
Об этом сообщает собкор Укринформа в Турции.
«Еще один год остается позади, на самом деле это процесс восстановления независимости. Мы — государство с тысячелетними традициями, крепкое государство. Живя за границей, многие иначе начинает понимать и ценить его», — сказал в общении с украинской громадой Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига.
Телебашню Анкары подсветили в сине-желтые цвета / Фото: Ольга Будник, Укринформ
Дипломат призвал украинцев объединяться, чтобы быть вместе более сильными и совместно преодолевать любые преграды.
В Стамбуле вечером в сине-желтые цвета окрасились все три моста через Босфор.
«Вечером мосты через Босфор «Фатих Султан»,«Мехмет Кепрюсю» и «Йавуз Султан» подсвечено цветами нашего флага. Это невероятно!» — пишет в Фейсбуке Генконсульство Украины в Стамбуле.
Дипломатические представительства поблагодарили Турцию за поддержку и многочисленные поздравления, поступившие в их адрес.
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Как сообщалось, Анкара и Стамбул присоединились к флешмобу «Добеги до Крыма». Проект был запущен МИД Украины к 29-й годовщине Независимости, он предусматривал символическое преодоление расстояния 958 км, разделяющего Киев и Керчь, украинскими дипломатами из разных стран мира.
По материалам: ukrinform.ru