Телебашня Анкары и мосты через Босфор "оделись" в сине-желтые цвета

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25.08.2020 02:36

Укринформ

По случаю Дня Независимости Украины вечером 24 августа символ турецкой столицы башня Атакуле и три моста через Босфор в Стамбуле были подсвечены в цвета Государственного флага Украины.

Об этом сообщает собкор Укринформа в Турции.

«Еще один год остается позади, на самом деле это процесс восстановления независимости. Мы — государство с тысячелетними традициями, крепкое государство. Живя за границей, многие иначе начинает понимать и ценить его», — сказал в общении с украинской громадой Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Телебашню Анкары подсветили в сине-желтые цвета / Фото: Ольга Будник, Укринформ

Дипломат призвал украинцев объединяться, чтобы быть вместе более сильными и совместно преодолевать любые преграды.

В Стамбуле вечером в сине-желтые цвета окрасились все три моста через Босфор.

«Вечером мосты через Босфор «Фатих Султан»,«Мехмет Кепрюсю» и «Йавуз Султан» подсвечено цветами нашего флага. Это невероятно!» — пишет в Фейсбуке Генконсульство Украины в Стамбуле.

Дипломатические представительства поблагодарили Турцию за поддержку и многочисленные поздравления, поступившие в их адрес.

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Как сообщалось, Анкара и Стамбул присоединились к флешмобу «Добеги до Крыма». Проект был запущен МИД Украины к 29-й годовщине Независимости, он предусматривал символическое преодоление расстояния 958 км, разделяющего Киев и Керчь, украинскими дипломатами из разных стран мира.

По материалам: ukrinform.ru