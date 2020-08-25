В зоне ООС на Донбассе подорвались двое украинских военных
Инцидент случился во вторник, 25 августа. Двое бойцов ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на штаб ООС.
Сообщается, что украинские военные подорвались на неизвестном предмете. К счастью, оба бойца остались живы: их оперативно госпитализировали. Сейчас их жизням ничего не угрожает.
Для выяснения обстоятельств на место подрыва уже прибыли руководство бригады и группа военной службы правопорядка ВСУ.
Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 24 августа.