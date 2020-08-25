В зоне ООС на Донбассе подорвались двое украинских военных

Общество
Христина Качоровська0
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Инцидент случился во вторник, 25 августа. Двое бойцов ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Украинский военный
Украинский военный. Фото — euronews.com

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на штаб ООС.

Сообщается, что украинские военные подорвались на неизвестном предмете. К счастью, оба бойца остались живы: их оперативно госпитализировали. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

Для выяснения обстоятельств на место подрыва уже прибыли руководство бригады и группа военной службы правопорядка ВСУ.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 24 августа.


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