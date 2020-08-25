Военизированная охрана появилась в десяти поездах Укрзализныци

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25.08.2020 19:58

Укринформ

Укрзализныця запускает пилотный проект по военизированной охране пассажирских поездов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий в Телеграме.

"С сегодняшнего дня Укрзализныця начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны УЖД. На первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов: №10/9 Мариуполь — Киев;

№29/30 Киев — Ужгород;

№38/37 Киев — Запорожье;

№49/50 Киев — Трускавец;

№63/64 Харьков — Киев;

№79/80 Днипро — Киев;

№92/91 Львов — Киев;

№102/101 Киев — Херсон;

№106/105 Одесса — Киев;

№136/135 Киев — Покровск.

По словам Криклия, перечень поездов с военизированной охраной и количество работников будут увеличены.

Он также отметил, что все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом.

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"Также Укрзализныця продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. По состоянию на сейчас, ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, новопостроенные вагоны и прошедшие капитально-восстановительный ремонт", — добавил Криклий.

Как сообщал Укринформ, 1 августа стало известно, что в поезде Мариуполь-Киев ночью мужчина избил женщину и пытался ее изнасиловать. Злоумышленника задержали.

После этого случая министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что следует рассмотреть возможность возвращения полиции охраны к патрулированию в ночных поездах.

По материалам: ukrinform.ru