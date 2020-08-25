Зарплата медиков на 30% меньше средней зарплаты в Украине — Степанов

25.08.2020 12:14

Укринформ

Заработная плата медицинских работников в Украине почти на 30 процентов ниже, чем средняя заработная плата по стране.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 25 августа, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я считаю, что заработная плата врача, который пришел после интернатуры, должна начинаться с 20-25 тысяч гривень. Понятно, что это очень трудно сделать одномоментно, но, я считаю, что начиная уже с 1 января, эта заработная плата должна радикально увеличиться. Она должна существенно повыситься… Предоставлять квалифицированную медицинскую помощь может только работник, получающий конкурентную заработную плату. Не может быть так, что заработная плата в сфере здравоохранения почти на 30% ниже, чем средняя заработная плата по стране", — сказал Степанов.

Он отметил, что ежегодно увеличивается количество людей с медицинским образованием, которые выезжают за границу. По его словам, молодые работники не готовы соглашаться с теми малыми зарплатами, которые есть в Украине.

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Как сообщал Укринформ, второй этап медицинской реформы, который стартовал 1 апреля, предусматривает, что учреждения здравоохранения, которые оказывают специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь, будут получать средства по договору с НСЗУ.

В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что не может допустить второй этап медреформы в ее нынешнем виде, поскольку из-за нового механизма финансирования могут быть уволены около 50 тысяч медиков и закрыты более 300 больниц.

По материалам: ukrinform.ru