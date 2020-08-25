Защита Антоненко призывает суд вернуть обвинительный акт в прокуратуру

25.08.2020 17:11

Укринформ

Адвокат фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, ветерана АТО Андрея Антоненко (Риффмастера) Дмитрий Круговой предоставил суду письменное ходатайство относительно возврата обвинительного акта по данному делу в прокуратуру.

Об этом передает корреспондент Укринформа.

«Я подготовил ходатайство о возврате обвинительного акта, так как обвинительный акт содержит такие недостатки, которые невозможно устранить, либо возможно, — но пусть об этом болит голова у прокурора», — сказал он.

В частности, Круговой отметил, среди прочего, что в обвинительном акте упоминается закон «О собственности», который уже утратил свою силу и нормы которого уже недействительны.

Адвокат также огласил ряд жалоб относительно признания незаконными отдельных постановлений по делу, в частности, в отношении группы прокуроров по делу, относительно продления досудебного следствия и т. д.

В свою очередь Антоненко отметил, что поддерживает позицию своей защиты относительно необходимости возврата обвинительного акта и необходимости освобождения его из-под стражи.

На заседание также явилась редактор-основатель "Украинской правды" Елена Притула.

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Как сообщал Укринформ, в Киеве 24 августа прошел Марш Независимости, в составе которого шла колонна "#Free" — "завоюем Свободу — восстановим Право". Ее цель — привлечь внимание к Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко, Яне Дугарь — фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве вследствие взрыва автомобиля.

11 августа Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Юлии Кузьменко на круглосуточный домашний арест. Андрей Антоненко остается в СИЗО.

18 августа Антоненко и Кузьменко вручили обвинительные акты, а обвинительный акт в отношении Дугарь остался у прокурора.

Фото: Free Dr Kuzmenko

По материалам: ukrinform.ru