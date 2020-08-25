Зеленский обсудил с раввинами Украины празднование Рош ха-Шана в Умани

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25.08.2020 19:02

Укринформ

Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями иудейских религиозных организаций Украины, во время которой призвал раввинов помочь избежать массового скопления людей во время празднования Рош ха-Шана в Умани.

Как передает Укринформ, об этом сообщает официальный сайт главы государства по итогам встречи.

"Президент Владимир Зеленский встретился с представителями иудейских религиозных организаций Украины и обсудил соблюдение противоэпидемических ограничений во время празднования Рош ха-Шана в Умани", — сообщают в президентской пресс-службе.

Зеленский отметил, что Украина понимает, насколько важно для десятков тысяч хасидов празднование Рош ха-Шана — еврейского Нового года. В то же время в этом году пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в планы и привычки, ведь сейчас эпидемическая ситуация в Украине и Израиле вызывает большое беспокойство. «В этом году из-за COVID-19 сложная ситуация, с которой борется сейчас весь мир. Все большие скопления людей дают прирост инфицирования в разы… Массовое празднование Рош ха-Шана приведет к колоссальному коллапсу. Это будет коллапс в Украине, потом это будет коллапс в других странах», — подчеркнул глава государства.

Президент призвал раввинов Украины помочь избежать массового скопления людей во время празднования Рош га-Шана в Умани / Фото: Офис Президента

По материалам: ukrinform.ru