Зеленский предлагает смягчить условия въезда в Украину для белорусов

25.08.2020 14:50

Укринформ

Президент Владимир Зеленский считает, что для граждан соседней Беларуси необходимо предусмотреть смягченные условия въезда в Украину.

Как передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом он заявил на традиционном селекторном совещании во вторник, 25 августа.

«Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать смягченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема — надо учитывать все», — сказал Зеленский.

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Как сообщал Укринформ, в Беларуси уже две недели продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена переехать в Вильнюс.

Фото: Офіс Президента

По материалам: ukrinform.ru