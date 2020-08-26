Адвокат политзаключенного Марченко заразился CОVID-19 – суд в РФ могут перенести

26.08.2020 06:07

Укринформ

Заседание суда в российском Краснодаре по делу украинского политзаключенного Александра Марченко, назначенное на 27 августа, скорее всего, перенесут из-за того, что его адвокат заболел коронавирусом.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщила супруга политзаключенного Екатерина Марченко.

«На прошлой неделе выяснилось, что у нашего адвоката обнаружили CОVID -19, и теперь заседание суда, которое было назначено на 27 августа, видимо, перенесут. То есть, процесс снова затягивается», — сказала Марченко.

Она также сообщила, что в конце прошлой недели ее супруга в СИЗО смог посетить украинский консул Тарас Малышевский. «Тарас Михайлович хотел, чтобы Александр подписал заявление на выделение матпомощи от консульства, но начальник СИЗО отказал в подписании документа на месте, сказав, что Александр направит заявление по почте», — поясняет супруга политзаключенного. При этом, по ее словам, гарантии, что заявление дойдет по почте, нет. Ранее документы для ЕСПЧ, подписанные Марченко, «после четырех месяцев ожидания так и не дошли».

На встрече затрагивался вопрос о здоровье политзаключенного: он говорит, что его до сих пор беспокоят последствия пыток в «ДНР» — в частности, немеет левая часть тела, есть хроническое нарушение сна, давление и панические атаки. Но имеются и положительные моменты — наконец-то Марченко проведено частичное медобследование, за что супруга политзаключенного благодарит украинского омбудсмена Людмилу Денисову. Результаты обследования придут позже.

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Накануне визита консула получен отказ на ходатайство Марченко о предоставлении звонка, он обосновывается отсутствием в СИЗО технической возможности. «Тарас Михайлович поднял этот вопрос перед начальником изолятора. В ответ было сказано, что такой возможности действительно нет, но руководство СИЗО готово предоставить свидание матери или мне, в чем раньше отказывали», — сообщила Екатерина Марченко.

Она выразила огромную благодарность консулу Тарасу Малышевскому — «за посещение, отзывчивость и участие в судьбе нашей семьи».

Как сообщалось, 17 декабря 2018 года Александра Марченко задержало «МГБ ДНР». После двух месяцев содержания в изоляторе его доставили на границу Украины и РФ и передали представителям ФСБ России. Еще почти два с половиной месяца его удерживали в депортационном центре Краснодарского края.

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Уголовное дело против Марченко было возбуждено только 30 апреля 2019 года. После этого его поместили в следственный изолятор, обвинив в приготовлении к приобретению и незаконному перемещению с территории России продукции военного назначения и шпионаже.

Как объясняют близкие Марченко, в 2014 году он отвез свою машину на СТО в Донецке. Из-за начала российской агрессии и войны не смог забрать транспорт из ремонта. В декабре 2018 года ему позвонил знакомый и сказал, что вроде бы человек, незаконно ездивший на его машине, сбежал из Донецка, поэтому есть возможность приехать в город и вернуть авто.

В декабре 2019 года Правозащитный центр «Мемориал» признал Александра Марченко политзаключенным.

В настоящее время он находится в СИЗО-5 Краснодара. Суд проходит в закрытом режиме.

По материалам: ukrinform.ru