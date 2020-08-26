Боевики «ДНР» продолжают превращать Донецк в депрессивный город: Казанский рассказал, что задумали оккупанты

Видимо, для «руководства» «ДНР» очередной рынок в оккупированном Донецке гораздо важнее, чем деревья и чистый воздух в городе. Ради очередного рынка в оккупированном Донецке, оккупанты вырубали деревья на одной из аллей. На очередной факт произвола представителей оккупационной «администрации» обратил внимание журналист, блогер Денис Казанский.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал Politeka.

«Власти ДНР» продолжают превращать Донецк в депрессивный город. Ради еще одного рынка оккупанты не пожалели и вырубали деревья. Фотографиями поделился украинских журналист, блогер Денис Казанский. На фотографиях можно увидеть, что работники под руководством местных «властей» уже не только вырубали деревья, но и расчистили под застройку местность.

«Город продолжает деградировать и скатываться в 1993 год», — пишет журналист.

В комментариях пользователи соцсети недоумевают, зачем оккупационные «власти» задумали построить еще один рынок. Они пишут, что неподалеку от места, которое расчистили под рынок, уже есть один рынок.

«Рынков можно настроить, сколько, вот только, где они возьмут покупателей?», — пишут комментаторы. «Там в соседнем квартале есть вещевой рынок? Зачем еще здесь?» «Жалко смотреть. Во что превращается город», — пишут комментаторы.

Ранее мы сообщали, что Кравчук пообщался с представителями «ЛДНР».