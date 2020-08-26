Двое судей, которые должны были рассматривать апелляцию по делу Зайцевой, взяли самоотвод

26.08.2020 20:51

Укринформ

Двое из трех судей Харьковского апелляционного суда, которые должны были рассматривать жалобу о закрытии судом первой инстанции дела в отношении экспертов, которые устанавливали наличие наркотиков в организме фигурантки резонансного смертельного ДТП в Харькове Елены Зайцевой, взяли самоотвод.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева, которая и обратилась в апелляционную инстанцию ​​из-за неправомерного постановления суда первой инстанции.

"Заседание Харьковского апелляционного суда по рассмотрению отмены решения суда первой инстанции по закрытию дела в отношении экспертов, которые "не смогли" определить состояние Елены Зайцевой в ДТП как бы из-за отсутствия количественного значения опиатов в ее крови, перенесено из-за того, что двое из трех судей — Савенко и Сабельников — заявили о самоотводе, ссылаясь на то, что ранее не участвовали в рассмотрении дела Зайцевой-Дронова", — отметила Матвеева.

По ее словам, материалы направлены на автораспределение назначения новой коллегии судей.

Дата судебного заседания пока неизвестна.

"Решение апелляционной инстанции по этому делу имеет особое значение потому, что факт наличия опиатов хотя и нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, однако не привел к установлению состояния наркотического опьянения Зайцевой во время ДТП. Это означает, что любые лица, находящиеся в состоянии наркотического опьянения за рулем, могут воспользоваться такой же схемой во избежание любой ответственности за противоправные действия", — добавила Матвеева.

Кроме того, по ее словам, известный украинский психиатр академик Борис Михайлов в свое время определил, что для установления состояния наркоопьянения лица не нужно определять количество наркотика, достаточно факта его присутствия в организме.

"К такому же выводу в свое время пришли и специалисты Центра мониторинга Минздрава Украины, ссылаясь на то, что в Украине вообще нет методики учета количества наркотиков", — добавила адвокат.

Как сообщал Укринформ, 3 апреля Верховный Суд Украины отклонил кассационные жалобы защитников Елены Зайцевой и Геннадия Дронова и оставил в силе приговоры суда первой инстанции и Апелляционного суда Харьковской области: по 10 лет лишения свободы каждому.

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26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Зайцеву и Дронова виновными в причинении ДТП с многими жертвами и назначил им по 10 лет заключения и возмещения компенсации семьям погибших и пострадавших в размере 3 млн грн с каждого фигуранта.

Апелляционный суд оставил приговор в силе. Зайцеву этапировали в исправительный центр в Днепропетровской области, Дронова — в колонию на Полтавщине.

18 октября 2017 года в центре Харькова столкнулись Lexus под управлением Елены Зайцевой и Volkswagen Геннадия Дронова. Зайцева двигалась по улице Сумской на большой скорости на красный свет, а Дронов в тот самый момент выехал из боковой улицы. В результате столкновения Lexus отбросило на толпу пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет. На месте погибли пять человек, шестая женщина умерла в больнице, пострадали 6 человек.

По материалам: ukrinform.ru