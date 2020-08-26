Еще два месяца карантина: ограничение усилят даже в "зеленой" зоне

26.08.2020 21:24

Укринформ

Адаптивный карантин в Украине продлен до 31 октября.

Как сообщает Укринформ, такое решение Кабинет Министров принял в среду, 26 августа.

«Карантин в Украине продолжается до 31 октября 2020 года. Также усиливаются ограничительные меры на территории регионов. Это связано с резким ростом числа случаев коронавирусной болезни. Нам необходимо понять, что все мы оказались в новой реальности и она диктует новые правила и необходимость строго соблюдать меры безопасности», — заявил на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, по словам министра, в регионах с «зеленым» уровнем эпидемической опасности будет запрещено проведение дискотек, работа ночных клубов, деятельность предприятий общественного питания по организации досуга, а также проведение концертов (кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности).

Степанов также отметил, что документ дает органам местного самоуправления право на доступ к данным электронного сервиса «Дій вдома» — для текущего контроля лиц, подлежащих самоизоляции или обсервации, и лиц, нарушивших правила карантина.

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Как сообщалось, в Украине до 31 августа действует адаптивный карантин. То есть ограничительные меры могут смягчать либо ужесточать в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.

По состоянию на утро 26 августа в мире зафиксировано 24 061 198 случаев коронавируса, из них 823 513 летальных, 16 608 595 человек выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru