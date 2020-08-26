Кабмин продолжает адаптивный карантин до 1 ноября

26.08.2020 14:38

Укринформ

Кабинет Министров в среду примет решение о продлении действия адаптивного карантина до 1 ноября 2020 года в связи с ухудшением эпидемической ситуации по COVID-19.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства в среду, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня на заседании правительства мы рассмотрим вопрос о продлении адаптивного карантина на 2 месяца. Ограничения и зонирование территорий по цветам будут действовать как минимум до 1 ноября ", — сказал Шмыгаль.

По его словам, сейчас власть готовит больницы к приему больных в рамках второй волны COVID-19, закупают средства индивидуальной защиты медиков.

Глава правительства поблагодарил медиков за их работу в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, за лечение больных, а также призвал людей соблюдать простые правила безопасности — носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию.

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В Украине по состоянию на 26 августа лабораторно подтверждено 110 085 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 670. В целом в Украине зарегистрировано 2 354 смерти от COVID-19. Выздоровели — 53 454 человека. Сейчас болеют — 54 277 человек. Накануне в Украине за сутки зарегистрировали 1 658 случаев коронавируса.

Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине продолжается карантин, введенный с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Тогда Кабинет Министров принял решение о временном запрете въезда в страну иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение.

25 марта чрезвычайноую ситуацию ввели по всей Украине. Карантин продлили до 24 апреля. Закрыли заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановили работу метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, было прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

2 апреля правительство приняло постановление об усилении "карантинных" ограничений. Таким образом, с 6 апреля в Украине карантин стал жестче, в частности запретили ходить по улицам более чем по двое и находиться в общественных местах без масок или респираторов.

22 апреля Кабинет министров продлил действие карантина до 11 мая 2020 года.

4 мая КМУ продлил действие карантина до 22 мая. А 20 мая правительство приняло решение, которым вводит адаптивный карантин до 22 июня, в то же время с 22 мая начался второй этап смягчения карантинных мер. Впоследствии действие карантина снова продлили.

Кабинет Министров 22 июля продлил карантин до 31 августа и утвердил разделение страны на 4 типа эпидемических зон и критерии такого деления.

По материалам: ukrinform.ru