Коронавирус в Украине и мире: актуальная информация по состоянию на 26 августа

Главное Общество
Христина Качоровська0
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В Украине прирост заболевших коронавирусом, после предыдущей недели, слегка пошел на спад — 1670 новых случаев за день. Общее число заболевших COVID-19 в мире уже более 24 миллионов.

Тест на коронавирус
Тест на коронавирус. Фото — .irda.gov.ua

Об этом передает «НБН«.

Так, по данным от СНБО в Украине за прошедшие сутки было выявлено 1 670 новых случаев коронавируса. Теперь в Украине насчитывается 110 085 зараженных, из которых:

  1. умерли — 2 354 (+ 36 за день)
  2. вылечились — 53 454 (+ 584 за день)
  3. продолжают лечение — 54 277

Число активно больных снова превышает число людей, которые уже побороли вирус COVID-19.

Ситуация с заболевшими в регионах и столице:

  • Львовская область — 13 560 (+ 171)
  • г. Киев — 12 248 (+ 95)
  • Черновицкая область — 9 541 (+ 170)
  • Ровенская область — 8 737 (+ 93)
  • Ивано-Франковская область — 8 321 (+ 167)
  • Харьковская область — 7 984 (+ 177)
  • Закарпатская область — 7 143 (+ 80)
  • Одесская область — 6 352 (+ 186)
  • Волынская область — 5 221 (+ 34)
  • Киевская область — 5 211 (+ 96)
  • Тернопольская область — 5 104 (+ 181)
  • Винницкая область — 3 677 (+ 28)
  • Житомирская область — 2 959 (+ 36)
  • Хмельницкая область — 2 062 (+ 15)
  • Днепропетровская область — 2 055 (+ 5)
  • Черниговская область — 1 570 (+ 18)
  • Запорожская область — 1 439 (+ 32)
  • Черкасская область — 1 305 (+ 5)
  • Сумская область — 1 269 (+ 23)
  • Донецкая область — 1 256 (+ 18)
  • Николаевская область— 1 023 (+ 19)
  • Кировоградская область — 771 (+ 2)
  • Полтавская область — 684 (+ 7)
  • Херсонская область — 346 (+ 9)
  • Луганская область — 247 (+ 3)

За прошедшие сутки ни в одном из регионов не выявлено более 200 новых заболевших. А вот более сотни случаев зафиксировано в Одесской, Тернопольской, Харьковской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

В мире опасным вирусом уже заразились 24 063 894 (+ 238 017 за день). Из них:

  1. умерли — 823 560 (+ 6 526 за день)
  2. вылечились — 16 613 230 (+ 249 307 за день)
  3. продолжают лечение — 6 627 104

Больше всего заболевших коронавирусом насчитывается в таких странах:

  • США — 5 955 728
  • Бразилия — 3 674 176
  • Индия — 3 235 725
  • Россия — 966 189
  • ЮАР — 613 017
  • Перу — 607 382
  • Мексика — 568 621
  • Колумбия — 562 128
  • Испания — 423 224
  • Чили — 400 985
  • Иран — 363 363
  • Аргентина — 359 638
  • Великобритания — 327 798
  • Саудовская Аравия — 309 768
  • Бангладеш — 299 628
  • Пакистан — 294 193
  • Франция — 285 902
  • Турция — 261 194
  • Италия — 261 174
  • Германия — 237 572
  • Ирак — 211 947
  • Филиппины — 197 164
  • Индонезия — 157 859
  • Канада — 127 903
  • Катар — 117 498
  • Боливия — 110 999
  • Украина — 110 085
  • Эквадор — 109 030
  • Израиль — 107 078
  • Казахстан — 105 075

Напомним, ранее мы писали, что заболевшую коронавирусом Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ.


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