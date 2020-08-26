Коронавирус в Украине и мире: актуальная информация по состоянию на 26 августа
В Украине прирост заболевших коронавирусом, после предыдущей недели, слегка пошел на спад — 1670 новых случаев за день. Общее число заболевших COVID-19 в мире уже более 24 миллионов.
Об этом передает «НБН«.
Так, по данным от СНБО в Украине за прошедшие сутки было выявлено 1 670 новых случаев коронавируса. Теперь в Украине насчитывается 110 085 зараженных, из которых:
- умерли — 2 354 (+ 36 за день)
- вылечились — 53 454 (+ 584 за день)
- продолжают лечение — 54 277
Число активно больных снова превышает число людей, которые уже побороли вирус COVID-19.
Ситуация с заболевшими в регионах и столице:
- Львовская область — 13 560 (+ 171)
- г. Киев — 12 248 (+ 95)
- Черновицкая область — 9 541 (+ 170)
- Ровенская область — 8 737 (+ 93)
- Ивано-Франковская область — 8 321 (+ 167)
- Харьковская область — 7 984 (+ 177)
- Закарпатская область — 7 143 (+ 80)
- Одесская область — 6 352 (+ 186)
- Волынская область — 5 221 (+ 34)
- Киевская область — 5 211 (+ 96)
- Тернопольская область — 5 104 (+ 181)
- Винницкая область — 3 677 (+ 28)
- Житомирская область — 2 959 (+ 36)
- Хмельницкая область — 2 062 (+ 15)
- Днепропетровская область — 2 055 (+ 5)
- Черниговская область — 1 570 (+ 18)
- Запорожская область — 1 439 (+ 32)
- Черкасская область — 1 305 (+ 5)
- Сумская область — 1 269 (+ 23)
- Донецкая область — 1 256 (+ 18)
- Николаевская область— 1 023 (+ 19)
- Кировоградская область — 771 (+ 2)
- Полтавская область — 684 (+ 7)
- Херсонская область — 346 (+ 9)
- Луганская область — 247 (+ 3)
За прошедшие сутки ни в одном из регионов не выявлено более 200 новых заболевших. А вот более сотни случаев зафиксировано в Одесской, Тернопольской, Харьковской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
В мире опасным вирусом уже заразились 24 063 894 (+ 238 017 за день). Из них:
- умерли — 823 560 (+ 6 526 за день)
- вылечились — 16 613 230 (+ 249 307 за день)
- продолжают лечение — 6 627 104
Больше всего заболевших коронавирусом насчитывается в таких странах:
- США — 5 955 728
- Бразилия — 3 674 176
- Индия — 3 235 725
- Россия — 966 189
- ЮАР — 613 017
- Перу — 607 382
- Мексика — 568 621
- Колумбия — 562 128
- Испания — 423 224
- Чили — 400 985
- Иран — 363 363
- Аргентина — 359 638
- Великобритания — 327 798
- Саудовская Аравия — 309 768
- Бангладеш — 299 628
- Пакистан — 294 193
- Франция — 285 902
- Турция — 261 194
- Италия — 261 174
- Германия — 237 572
- Ирак — 211 947
- Филиппины — 197 164
- Индонезия — 157 859
- Канада — 127 903
- Катар — 117 498
- Боливия — 110 999
- Украина — 110 085
- Эквадор — 109 030
- Израиль — 107 078
- Казахстан — 105 075
Напомним, ранее мы писали, что заболевшую коронавирусом Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ.