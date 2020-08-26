Коронавирус в Украине и мире: актуальная информация по состоянию на 26 августа

В Украине прирост заболевших коронавирусом, после предыдущей недели, слегка пошел на спад — 1670 новых случаев за день. Общее число заболевших COVID-19 в мире уже более 24 миллионов.

Об этом передает «НБН«.

Так, по данным от СНБО в Украине за прошедшие сутки было выявлено 1 670 новых случаев коронавируса. Теперь в Украине насчитывается 110 085 зараженных, из которых:

умерли — 2 354 (+ 36 за день) вылечились — 53 454 (+ 584 за день) продолжают лечение — 54 277

Число активно больных снова превышает число людей, которые уже побороли вирус COVID-19.

Ситуация с заболевшими в регионах и столице:

Львовская область — 13 560 (+ 171)

г. Киев — 12 248 (+ 95)

Черновицкая область — 9 541 (+ 170)

Ровенская область — 8 737 (+ 93)

Ивано-Франковская область — 8 321 (+ 167)

Харьковская область — 7 984 (+ 177)

Закарпатская область — 7 143 (+ 80)

Одесская область — 6 352 (+ 186)

Волынская область — 5 221 (+ 34)

Киевская область — 5 211 (+ 96)

Тернопольская область — 5 104 (+ 181)

Винницкая область — 3 677 (+ 28)

Житомирская область — 2 959 (+ 36)

Хмельницкая область — 2 062 (+ 15)

Днепропетровская область — 2 055 (+ 5)

Черниговская область — 1 570 (+ 18)

Запорожская область — 1 439 (+ 32)

Черкасская область — 1 305 (+ 5)

Сумская область — 1 269 (+ 23)

Донецкая область — 1 256 (+ 18)

Николаевская область— 1 023 (+ 19)

Кировоградская область — 771 (+ 2)

Полтавская область — 684 (+ 7)

Херсонская область — 346 (+ 9)

Луганская область — 247 (+ 3)

За прошедшие сутки ни в одном из регионов не выявлено более 200 новых заболевших. А вот более сотни случаев зафиксировано в Одесской, Тернопольской, Харьковской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

В мире опасным вирусом уже заразились 24 063 894 (+ 238 017 за день). Из них:

умерли — 823 560 (+ 6 526 за день) вылечились — 16 613 230 (+ 249 307 за день) продолжают лечение — 6 627 104

Больше всего заболевших коронавирусом насчитывается в таких странах:

США — 5 955 728

Бразилия — 3 674 176

Индия — 3 235 725

Россия — 966 189

ЮАР — 613 017

Перу — 607 382

Мексика — 568 621

Колумбия — 562 128

Испания — 423 224

Чили — 400 985

Иран — 363 363

Аргентина — 359 638

Великобритания — 327 798

Саудовская Аравия — 309 768

Бангладеш — 299 628

Пакистан — 294 193

Франция — 285 902

Турция — 261 194

Италия — 261 174

Германия — 237 572

Ирак — 211 947

Филиппины — 197 164

Индонезия — 157 859

Канада — 127 903

Катар — 117 498

Боливия — 110 999

Украина — 110 085

Эквадор — 109 030

Израиль — 107 078

Казахстан — 105 075

Напомним, ранее мы писали, что заболевшую коронавирусом Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ.