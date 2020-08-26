На КПВВ в "серой зоне" орудуют мошенники — выманивают деньги за приложение "Дій вдома"

26.08.2020 19:46

Укринформ

Возле КПВВ имеют место случаи, когда в так называемой серой зоне под видом «волонтёров» мошенники навязывают свои услуги по установке мобильного приложения "Дій вдома".

Об этом говорится в сообщении ГПСУ, передает Укринформ.

По оперативной информации известно, что незаконные вооруженные формирования пропускают этих лиц в «серую зону» под видом граждан, которые следуют через линию разграничения. При этом карантинные ограничения, введенные оккупантами, не распространяются на этих аферистов, и они беспрепятственно возвращаются на временно оккупированную территорию. Действуя «под крышей» российских наемников, эти люди, которые называют себя «волонтёрами», недалеко от блокпоста оккупантов выискивают доверчивых людей.

Государственная пограничная служба Украины предостерегает граждан, которые следуют с временно оккупированной территории, от получения сомнительных услуг у подозрительных лиц. Пограничники на контрольном пункте всегда готовы помочь. Поэтому, в случае возникновения вопросов о пересечении линии разграничения или по установке приложения «Дій вдома», необходимо обращаться к должностным лицам непосредственно на КПВВ.

В очередной раз подчеркиваем: все процедуры контроля бесплатные. Ни в коем случае не давайте деньги или другие материальные ценности за услуги установки мобильного приложения «Дій вдома» или других услуг, которые предлагают мошенники", — говорится в сообщении.

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Как сообщал Укринформ, "Дій вдома" — приложение для предупреждения распространения COVID-19 в Украине. Лицо, подлежащее самоизоляции в связи с пересечением государственной границы, обязано установить и активировать мобильное приложение «Дій вдома». В случае невозможности установки такого мобильного приложения лицо подлежит обсервации.

По материалам: ukrinform.ru