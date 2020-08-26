Официально: карантин в Украине продлили до 31 октября

Главное Общество
Христина Качоровська0
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Такое решение приняли украинские чиновники на очередном заседании Кабинета министров.

Карантин в Украине
Карантин в Украине. Фото — barnews.city

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на заявление Дениса Шмыгаля:

«У нас в последние недели очень много новых заболевших, поэтому нам надо переходить к решительным действиям. Сейчас мы обсудим вопрос о продлении адаптивного карантина. Как минимум до 1 ноября в стране будет зонирование. До 31 октября мы продлим карантин».

После этого все министры единодушно проголосовали за продление карантина.

Напомним, ранее мы писали, что карантин хотя продлить до 1 ноября.


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