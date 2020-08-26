Пиротехники ГСЧС в этом году обезвредили более 42 тысяч боеприпасов

26.08.2020 02:45

Укринформ

С начала 2020 пиротехники ДСНС обнаружили и уничтожили более 42 тысяч взрывоопасных предметов.

Об этом информирует пресс-служба МВД, передает Укринформ.

«С начала года пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили более 42 тысяч взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что только в течение последней недели, с 17 по 23 августа, было осуществлено 314 выездов, во время которых изъято и уничтожено 2202 взрывоопасных предмета.

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В частности, в Днепропетровской области 23 августа пиротехники ГСЧС уничтожили 101 единицу боеприпасов: 100 минометных мин калибра 82 мм, а также ручную противотанковую гранату РПГ-40.

Как сообщалось, с 10 по 16 августа пиротехнические подразделения ГСЧС осуществили 300 выездов, в ходе которых было обнаружено и обезврежено 1117 взрывоопасных предметов.

Фото: ГСЧС

По материалам: ukrinform.ru