Поступление-2020: Минобразования назвало ТОП вузов и специальностей

26.08.2020 17:06

Укринформ

В этом году на поступление в учреждения высшего образования для получения степени бакалавра и магистра зарегистрировано более 1 млн электронных заявлений. Минобразования назвало самые популярные вузы и специальности.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба МОН.

"2 августа завершился основной этап вступительной кампании — подача электронных заявлений на поступление в учреждения высшего образования для получения степени бакалавра и магистра на основе полного общего среднего образования. Зарегистрировано более 1 млн электронных заявлений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время вступительной кампании через систему ЕДЕБО электронные заявления подали почти 191 тыс. абитуриентов, это на 25 тыс. больше, чем в прошлом году. Обусловлено это тем, что в этом году в целом большее количество выпускников школ и расширен перечень категорий поступающих, которые перешли на электронный формат подачи заявлений.

Как сообщается, кроме 5 заявлений на места государственного заказа, поступающие могли подать неограниченное количество заявлений на контракт.

Отмечается, что будущие бакалавры активно выбирали правовые, управленческие, гуманитарные и IT-специальности. Всего было подано заявлений в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 56 336; Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" — 46 714 и Львовского национального университета имени Ивана Франко — 46 268.

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Как сообщал Укринформ, с 1 августа стартовала вступительная кампания в учреждения высшего образования. Создание электронных кабинетов продолжалось с 1 по 22 августа, прием заявлений на бюджетную форму обучения на образовательную степень бакалавра продолжалось с 13 по 22 августа.

Для абитуриентов с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей поступление в украинские вузы продлено до 23 октября.

По материалам: ukrinform.ru