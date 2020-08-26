Прогноз погоды на 26 августа 2020 года: в Украину еще вернется жара

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 26 августа в Украине будет теплая комфортная теплая погода, осадки не прогнозируются.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

В Украине в среду, 26 августа, ожидается сухая и теплая погода. Жара будет возвращаться летнее солнце вытиснет те осенние мотивы, которые уже пробовали пробраться в страну.

«Температура воздуха будет умеренной на Западе и Севере и будет достигать +25 градусов, – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой, будет очень тепло, до жары, – +25…+30 градусов.

Жарко будет на Луганщине, там воздух прогреется до +29…+31 градуса.

Более прохладная погода будет в Киевской и Сумской областях. Там столбики термометров не поднимутся выше +24 градусов.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

В Киеве 26-го августа тепло и без осадков. Температура воздуха днем ожидается в пределах +22…+24 градуса.

Ранее сообщалось о погоде на 22 августа 2020 года.