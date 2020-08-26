Прогноз погоды на 27 августа 2020 года: жара и дождливая прохлада разделят Украину

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 27 августа в Украине будет не одинаковая погода в разных регионах страны.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

В северных и западных областях Украины пройдут дожди и будет пониженная температура воздуха, а юг и восточные регионы страны будут страдать от жары.

«Лето с осенью, как два джентльмена в дверях. Пропускают друг друга, но никто толком не заходит и не выходит. Вроде и есть еще летняя жара, но листочков уже нападало много желтых. Вроде и осенние свежие градусы дождь принес, но сразу – солнце», — пошутила Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Температура воздуха в западных и северных областях будет невысокая, +20…+25 градусов.

На юге, востоке и в большинстве центральных областей будет очень тепло, +26…+30 градусов.

Наиболее прохладной погода будет на Львовщине, Волыни, Ровненщине и Киевщине – всего +21…+23 градуса.

Ветер будет юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

В Киеве ожидается дождь, воздух прогреется максимум до +21…+23 градусов.

Ранее сообщалось о погоде на 26 августа 2020 года.