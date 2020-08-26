Следствие считает, что поджигателей авто программы "Схемы" было трое

26.08.2020 11:13

Укринформ

Исполнителей поджога автомобиля программы «Схемы», который случился ночью 17 августа, по мнению следствия, было трое.

Об этом в Фейсбуке написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Укринформ.

Заместитель министра напомнил, что рано утром в среду сотрудники полиции Киевщины задержали гражданина, «обоснованно подозреваемого в поджоге автомобиля программы журналистских расследований «Схемы».

«Ещё двое подозреваемых в соучастии в этом преступлении установлены и будут объявлены в розыск. Всем троим будет предъявлено обвинение по статье умышленное уничтожение чужого имущества по статье 194 Криминального кодекса. Все трое, по мнению следствия, являются исполнителями данного дерзкого преступления», — уточнил Геращенко.

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По его словами, полиция и прокуратура продолжают поиск заказчиков этого наглого преступления.

Как сообщал Укринформ, журналист "Схем" Михаил Ткач сообщил, что ночью 17 августа автомобиль программы подожгли возле дома водителя съемочной группы.

Полиция Киевщины начала уголовное производство по факту возгорания автомобиля работника СМИ в Броварах и квалифицировала инцидент как умышленное уничтожение имущества.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что правоохранители максимально быстро раскроют дело о поджоге автомобиля программы "Схемы".

26 августа министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полицейские в среду задержали предполагаемого поджигателя авто журналистов программы "Схемы".

По материалам: ukrinform.ru