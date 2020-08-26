Уже очень скоро: жители ОРДЛО рассказали, когда закроют «границы» «Л/ДНР»

Жители ОРДЛО в социальных сетях активно распространяют информацию о том, что уже в сентябре закроют «границы» так называемых «Л/ДНР». Люди жалуются, что перевозчики отказываются принимать заказы на перевозки в сентябре.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Жители ОРДЛО встревожены информацией о том, что в сентябре будут закрыты «границы» так называемых «Л/ДНР». Жители временно оккупированных территорий жалуются, что сейчас сложно найти перевозчика, который привезет на подконтрольную Украине территорию в сентябре. Перевозчики отказывают, говорят, что «границы» в сентябре будут закрыты.

«Мой перевозчик отказался меня везти в Украину 10 сентября. Аргументирует это тем, что закроют границы. Откуда у него эта информация, я не знаю», — пишут пользователи соцсетей. «Никто не знает, точно ли это. Но слухи ходят упорно». «Украина закрыла границы на въезд для иностранцев. Думаю, такая практика будет для всех стран осенью», — пишут жители ОРДЛО.

Стоит отметить, что ранее информационные ресурсы ОРДЛО начали активно распространять информацию о том, что, примерно, в середине сентября РФ может закрыть «границу» с так называемыми «Л/ДНР».

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» начали быстрее рассматривать заявки на въезд в ОРДО.