О том, что подобными изменениями предусматривается взимание платы за «расшифровку» фото и видео, пишет «НБН», ссылаясь на материал Bigmir.net.

Ранее в Telegram появилась внутренняя валюта, получившая название Stars («Звезды»), которой можно было расплачиваться за некоторые цифровые товары в чат-ботах и мини-приложениях.

Впрочем, уже с июля владельцам каналов позволяется создавать особые публикации, которые подписчики смогут открывать только после внесения оплаты определенным объемом «Звезд» (можно обменивать на криптовалюту TON или платно продвигать свой канал).

В частности, если отказаться от выплаты средств «контент-мейкеру», фотографии и видеофрагменты останутся размытыми, и лишь текст будет читаем. При этом, стоимость контента станет определяться не платформой Дурова, а автором.

Ранее мы писали о трех новых комбо-картах Hamster Kombat, которые можно открыть сегодня, 4 июля.