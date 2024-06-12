О том, почему «лайки» понравившемуся контенту станут скрывать по умолчанию, пишет «НБН», ссылаясь на инсайдерскую информацию портала The Verge.

Как стало известно, подобный функционал экс-Twitter уже доступен тем, кто оформил подписку X Premium. Кроме того, и сам собственник соцсети X Илон Маск прокомментировал новость, поделившись ее скриншотом, на котором лаконично подчеркнул — «важно позволять людям ставить «лайки» публикациям, не подвергаясь критике со стороны аудитории».

При этом, в мае идентичное заявление прозвучало от технического директора X-платформы Хаофей Вана — якобы подобная опция защитит публичную позицию пользователей, так как «многие люди чувствуют себя неуверенно», когда «лайкают» неоднозначный контент:

Скоро вы сможете ставить лайки, не беспокоясь о том, кто это увидит.

Впрочем, некоторые пользователи по-прежнему увидят, кому понравились их публикации, и численность «лайков» со всех постов, однако не смогут понять, кому понравилась публикация иного участника X-платформы.

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