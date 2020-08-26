В Киеве презентовали книгу "Журналисты и Независимость"

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26.08.2020 18:09

Укринформ

Книгу «Журналисты и Независимость» о роли журналистов в обретении Украиной Независимости представили в Укринформе.

Издание инициировано Киевской организацией Национального союза журналистов Украины, сообщает Укринформ.

"Книга рассказывает о журналистах и ​​украинской журналистике в переломный период нашей истории — конца 1980-х — начала 1990-х годов. Она многоплановая, насыщена множеством интересных, неизвестных, малоизвестных, забытых фактов из того периода, а также познавательная — прежде всего для студентов журфаков и Института журналистики. И, что главное, — интересная. Её действительно читаешь с интересом", — подчеркнул на презентации председатель Киевской организации НСЖУ Михаил Сорока, выразив надежду, что издание будет иметь продолжение и расскажет о журналистике периода становления Украинского государства, времен двух революций и наших дней.

Как отметил председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Олег Наливайко, заслуга авторов публикаций, вошедших в издание, — что "они вложили свой кирпичик" в то, что украинцы на референдуме в 1991 году проголосовали за независимость. Он поблагодарил авторов за соблюдение журналистских стандартов.

Презентация книги «Журналисты и независимость» в Укринформе / Фото: Павел Багмут, Укринформ

По материалам: ukrinform.ru